Александр Беглов заверил, что ситуация с бензином в Санкт-Петербурге стабильна и остается под контролем. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 29 июня 2026

Власти Санкт-Петербурга назвали стабильной ситуацию с бензином в Санкт-Петербурге на понедельник, 29 июня 2026 года. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов после того, как накануне президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами ведущих топливных компаний.

Напомним, ключевой темой той встречи была ситуация с продажей бензина на внутреннем рынке. По итогам совещания Владимир Путин поручил принять все необходимые меры, в том числе для того, чтобы нарастить объемы поставки топлива и не дать компаниям необоснованно завышать цены. Правительство создало специальный штаб для того, чтобы оперативно отслеживать ситуацию. Также нефтяные компании обязали подготовить дополнительные предложения по обеспечению внутреннего рынка топливом. Все крупнейшие НПЗ страны задействованы на полную мощность, помогают средние и малые предприятия.

- По прогнозам, уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, - отмечают в Смольном.

Есть ли топливо на заправках в Санкт-Петербурге и какая на него цена

По данным на 29 июня 2026 года в Смольном называют контролируемой ситуацию с поставками моторного топлива на АЗС в Санкт-Петербурге. Конкретная стоимость той или иной марки в новом сообщении пресс-службы администрации не приводится, но цена всегда зависела от решения той или иной компании.

- Мы находимся в постоянном контакте с Министерством энергетики и операторами АЗС. Видим полную картину по городу, отслеживаем запасы на нефтебазах и поставки на заправки, - заверил губернатор Александр Беглов. – Президент поставил всем четкую задачу по обеспечению стабильности на рынке топлива. Мы постоянно ведем мониторинг ситуации.

Ранее (16 июня) Комитет по энергетике Петербурга уведомлял автомобилистов, что в городе три крупнейших топливных компании ввели ограничение на продажу не более 100 литров бензина в руки. В ряде АЗС поменьше запреты были еще строже - не более 30 литров в бак. Как обстоит ситуация с объемом продаваемого бензина на конец июня - комитетом пока не уточняется.

Добавим, что «КП-Петербург» писала о том, что в Карелии закрылись два десятка АЗС, но только мелких частных. Минпромторг республики взял ситуацию с обеспечением бензином на контроль.

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