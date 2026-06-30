В центре Петербурга открылась фотовыставка «Надежные люди»: на Большой Конюшенной показывают, кто дает городу и области свет

В центре Петербурга открылась фотовыставка «Надежные люди». Фото: «Россети Ленэнерго».

Большая Конюшенная улица в эти дни превратилась в необычную галерею под открытым небом. Здесь открылась фотовыставка «Надежные люди». Смотреть на снимки можно, проходя мимо, но остановиться все-таки стоит. Потому что на фото — не звезды шоу-бизнеса и не городские знаменитости. Те, кого запечатлел объектив, обычно остаются за кадром жизни мегаполиса. Хотя без них этой жизни попросту не было бы. Электромонтеры, мастера, диспетчеры, водолазы. Люди, которые в дождь, снег и жару выходят на линии, чтобы свет в домах Санкт-Петербурга и Ленинградской области не погас ни на секунду.

На торжественном открытии выставки собрались временно исполняющий обязанности председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Алексей Муровец генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, ветераны отрасли, молодые специалисты и сами герои снимков. Для них этот день стал не просто поводом для фотосессии — признанием того, что их труд видят и ценят.

На Большой Конюшенной показывают, кто дает городу и области свет. Фото: «Россети Ленэнерго».

«На этих фото – работники нашей компании. Каждый из них ежедневно честно делает свое дело. Это и есть надежные люди, благодаря которым есть свет в домах, ходит транспорт, работают предприятия и больницы, школы и музеи. Благодаря которым растет и развивается наш любимый город. Я рад, что в преддверии 140-летия «Россети Ленэнерго» в самом центре Северной столицы петербуржцы и гости города смогут увидеть фото сотрудников нашей компании, осознать, как ответственна и значима их работа», - отметил Игорь Кузьмин. Сама выставка — часть большого федерального проекта группы «Россети». Под названием «Надежные люди» подобные экспозиции проходят сейчас в разных регионах страны. Цель — показать, что энергетика — это не только провода и подстанции. Это прежде всего люди. Те, кто выбрал сложную, опасную и невероятно важную профессию.

Увидеть героев своими глазами можно до 26 июля. Выставка работает на Большой Конюшенной, и, как обещают организаторы, она не оставит равнодушным никого. Возможно, в следующий раз, когда вы включите свет, вы вспомните эти лица. И улыбнетесь.