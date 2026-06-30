Сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса «Кинопарк»

Жилой комплекс «Кинопарк».

Холдинг «РСТИ» получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа (корпуса 2) первой очереди жилого комплекса «Кинопарк», который находится на улице Тамбасова в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

В корпусе 2 расположены 627 квартир общей площадью 23,8 тысяч кв. м, есть отапливаемый подземный паркинг. Во дворе обустроены детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом. В проекте представлены лоты различных метражей – от студий до трехкомнатных, в том числе варианты с гардеробными, просторными кухнями-гостиными, мастер-спальнями. Квартиры предлагаются с белой (предчистовой) отделкой.

Жилой комплекс «Кинопарк» расположен в районе с хорошо развитой коммерческой и социальной инфраструктурой. Напротив комплекса находится парк «Новознаменка», в шаговой доступности еще несколько парков и скверов. Проект состоит из трех очередей, в каждой из которых по два 9-этажных корпуса и подземный паркинг. В рамках проекта ведется строительство детского сада на 200 мест и школы на 1125 учеников, запланировано строительство еще одного детского сада на 200 мест. На первых этажах домов спроектированы коммерческие помещения. В проекте предусмотрены закрытые дворы с видеонаблюдением, отапливаемые подземные паркинги, в которые можно спуститься на лифте, современные инженерные системы, кладовые и места для хранения колясок и спортивного инвентаря, дизайнерская отделка мест общего пользования.

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