Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших автокредитов без первоначального взноса. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб занял 1-е место в июньском рейтинге лучших программ автокредитования на покупку новых автомобилей без первоначального взноса – исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели текущие условия кредитов в российских банках из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.05.2026г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования эксперты проанализировали величину процентных ставок и их диапазон, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, а также условия снижения ставки, включая платную опцию. Кроме того, учитывались срок кредитования и его максимальная сумма, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и ряд других критериев.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор продуктов, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

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