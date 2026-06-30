Электрички Волховстроевского направления с 1 июля поедут до Рыбацкого вместо Московского вокзала: Как это скажется на пассажирах

Транспортный эксперт рассказал, что станцию Рыбацкое не оборудовали для приема пассажиропотока. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля пригородные поезда Волховстроевского направления начнут прибывать на станцию Рыбацкое вместо Московского вокзала. В утреннем эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) ведущие Ольга Маркина и Кирилл Манжула обсудили новую схему с транспортным инженером Иваном Вергазовым. Главный вопрос, а сдюжит ли Рыбацкое? Эксперт считает, что платформу там не привели в порядок – ограничились установкой турникетов, сделали «дешево и сердито». Вместе с этим городской Комитет по транспорту принял меры: сократил интервалы в метро и пообещал оперативный резерв автобусов.

– То, что интервалы в метро сократят – это правильно. Поедут дополнительные пассажиры, там есть большой резерв, – пояснил Вергазов.

Значительную часть разговора посвятили будущей станции Волковская. Именно там развернется масштабная стройка, из-за которой электрички сменили маршрут. Появится несколько платформ и полноценный пригородный вокзал. Однако удобной будущую пересадку не назвать, говорит Вергазов.

– Если просто считать нормы, в буквальном смысле от электрички до метро должно быть не больше 150 метров. У нас там 700. Вот такую станцию нам строят, – отметил инженер.

Один из вариантов будущего вокзала на станции Волковская. Фото: ГК "Нацпроектстрой"

Эксперт добавил, что когда-нибудь на Волковской могли бы появиться траволаторы – движущиеся дорожки, как в аэропортах или на «Спортивной». Но пока это лишь гипотетическая возможность. Конкретных сроков открытия транспортно-пересадочного узла нет – все зависит от финансирования и приоритетов РЖД.

Ранее «КП-Петербург» подробно рассказывала обо всех изменениях в движении пригородных поездов. Электрички с Волховстроя перевели на Рыбацкое на время строительства терминала ВСМ на Московском вокзале. В Рыбацком для пассажиров электричек открыли дополнительный выход и установили турникеты. Электрички московского направления при этом пока еще ходят на Московский вокзал – их перенос будет поэтапным. После завершения строительства там испытают первый отечественный высокоскоростной поезд.

Актуальное расписание измененных маршрутов электричек – на сайте СЗППК.

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