В Петербурге прошли масштабные учения по ликвидации последствий ЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге прошли масштабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Учения прошли на «Газпром Арене» днем 30 июня. Экстренные службы отработали тушение условного пожара, спасение людей с использованием канатно-спусковых устройств с крыши стадиона, высотной техники спасателей и из-под условных обрушившихся конструкций, массовую эвакуацию и не только. «КП-Петербург» рассказывает, как это было.

Специалисты отработали массовую эвакуацию и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- «Газпром Арена» - один из самых посещаемых стадионов в стране и одна из крупнейших спортивно-развлекательных площадок Европы. Мы решили провести инсценировку возгорания на стадионе. Это позволило отработать действия в условиях, максимально приближенных к реальным, - рассказали организаторы учений. На мероприятии также участвовать министры стран-государств ОДКБ.

Сотрудники МЧС отработали импровизированный пожар. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники МЧС, полицейские и медики отработали различные неблагоприятные сценарии развития ЧС. После завершения учений прошел смотр личного состава и техники пожарно-спасательного гарнизона Петербурга. Также участники отработали и навыки спасения на воде.

Участие в учениях приняли и медики скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К слову, ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Петербург с рабочей поездкой.

Пожарные помогают эвакуировать раненных.

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