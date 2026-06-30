Россия закрыла ряд ж/д погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Что стало причиной такого решения не уточняется. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года правительство России приостановит пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

Согласно документу, будет временно прекращено движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через указанные пункты пропуска. МИД России должен уведомить об этом решении соответствующие страны.

- Среди пунктов пропуска, где будет приостановлено движение: Выборг (Ленобласть), Вяртсиля (Республика Карелия), Люття (Республика Карелия), Санкт-Петербург-Финляндский (Петербург), Светогорск (Ленобласть), Печоры-Псковские (Псковская область) и Пыталово (Псковская область), - сказано в распоряжении.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что более суток приходится ждать туристам на погранпункте, чтобы попасть в Ленобласть из Нарвы из-за ужесточения правил с эстонской стороны.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max