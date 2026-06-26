Петербуржца, которого оправдали по делу о домогательстве в Турции, отпустили домой

Суд Турции полностью оправдал петербуржца. Фото: личная страница героев публикации

История петербуржца Виктора Трохина, которого в Турции обвиняли в домогательствах после конфликта на дискотеке, наконец завершилась. После оправдательного решения суда супругам разрешили покинуть страну после вступления в силу приговора, и уже через несколько дней они должны прилететь в Петербург.

- 29-го, в 20:00 должны быть в Пулково. Как же мы этого ждали! Еще раз всем, кто нам этого желал от всей души, огромное спасибо! - написала жена Виктора Анна в социальных сетях.

Напомним, Виктора задержали 12 мая во время отдыха в Кемере после того, как местный житель заявил в полицию, что россиянин якобы домогался до него. Петербуржец несколько дней провел в СИЗО Антальи, после чего его освободили под подписку о невыезде. Судебное разбирательство растянулось почти на полтора месяца. В итоге турецкий суд полностью оправдал россиянина. Важную роль в процессе сыграли сотрудники отеля, которые выступили свидетелями защиты и подтвердили, что никаких противоправных действий со стороны туриста не было.

За время разбирательства семье пришлось отменить обратные билеты, искать новое жилье после окончания бесплатного проживания в отеле и обращаться за помощью к неравнодушным людям. Анна неоднократно благодарила россиян, которые поддерживали супругов морально и финансово.

Напомним, во время расследования семья также подала встречное заявление о вымогательстве на мужчину, который обвинил Виктора в домогательствах. Заявление было официально принято турецкой полицией, однако о результатах его рассмотрения супругам пока не сообщали.

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