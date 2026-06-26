«Просят фотографировать могилы»: Вован и Лексус вскрыли новую схему украинских мошенников

Пранкеры Вован и Лексус вскрыли новую схему украинских мошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские мошенники придумали новый способ обмана россиян. Сценарий включает в себя походы на кладбища. Об этом, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026), сообщили пранк-журналисты Вован и Лексус, прославившиеся своими розыгрышами западных политиков.

- Одна из наших линий работы – борьба с украинскими мошенниками, звонки которых мы перехватываем. Мы общаемся с ними и некоторые делятся деталями своей работы, - рассказал участник дуэта Алексей «Лексус» Столяров. - Против России и молодежи работает порядка 80 тысяч человек, это поставлено на конвейер. И ситуация будет только хуже, потому что мошенники озлобленны в связи с мерами, которые вводятся против них. Одна из последних тенденций следующая: они заставляют молодых людей ездить по кладбищам и фотографировать могилы участников СВО. Дальше мошенники будут использовать эти материалы, чтобы звонить родственникам и развести на деньги или завербовать.

Пранкеры Вован и Лексус не раз выводили заграничных политиков на откровенные признания о реальном отношении к России, вскрывая планы и мотивы. Владимир Кузнецов («Вован») на полях форума рассказал о разговоре с Каей Каллас, которая на тот момент была премьер-министром Эстонии.

- Сейчас Запад пытается сделать ставку не на оппозицию и уехавших, а на развитие сепаратистского движения в России. Мы поговорили с Каллас от имени африканского политика и она рассказывала ему, что в мире осталась единственная колониальная держава - это Россия. Это западный нарратив, попытка рассказать африканским странам, что Россия – это колониальная империя, - отметил Кузнецов.

Ранее «КП-Петербург» подробно писала о том, чем запомнились первые два дня ПМЮФ-2026: глава Конституционного суда России, например, предупредил об опасности ИИ, а актер Никита Кологривый заявил, что готов побороться с нейросетями за роли.

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