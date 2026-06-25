Историческая память, новый учебник и Кологривый против ИИ: Петербург на три дня стал юридической столицей

"КП-Петербург" рассказывает, что интересного произошло за два дня ПМЮФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 24 по 26 июня в Северной столице проходит XIV Петербургский Международный юридический форум (ПМЮФ), который собрал более пяти тысяч экспертов в области права из более чем 80 стран мира. На площадке «Экспофорума» обсуждают различные аспекты международного права и нюансы российского законодательства. Здесь касаются и глобальных вопросов, таких как историческая память.

Главной исторической темой этого года стала революция 1905 года - эксперты анализировали ее причины и последствия. Страной-гостем стала Социалистическая Республика Вьетнам, которая развернула на форуме свой стенд. Вьетнамцы не только рассказывали о правовой системе страны, но и удивляли гостей мероприятия национальными танцами.

Стенд Вьетнама привлекал внимание танцами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мы стремимся помочь российским коллегам лучше узнать Вьетнам и его народ через призму правовой системы, которая сочетает строгость закона с уважением к гуманистическим ценностям, - сказал министр юстиции Вьетнама Хоанг Тхань Тунга.

На полях форума был презентован новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов. Ранее этот предмет появлялся в школьном расписании с 6-го класса, а с 1 сентября его будут изучать только в старших классах.

Юрист робособаке - друг. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Курс стал практикоориентированным и интересным, прошел апробацию и обсуждение педагогическим сообществом. Цена учебника в разы меньше коммерческих изданий. С 1 сентября все школьники нашей страны будут обучаться по этому учебнику, – сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Юридический форум обычно не стремится поразить гостей яркими стендами, здесь скорее про смыслы. Например, Минюст развернул целый музей, посвященный 200-летию восстания декабристов, в котором собраны архивные документы и музейные материалы. Еще один исторический стенд «Суверенный код. История от первого лица», на котором цифровые двойники исторических личностей рассказывают о вмешательстве во внутренние дела России и противостоянии этому вмешательстве: так, цифровой воевода Дмитрий Пожарский расскажет о борьбе с интервентами во время Смутного времени, а начальник третьего отделения Александр Бенкендорф - о противодействии иностранным шпионам.

Нейрокнязь Пожарский и другие исторические деятели - на форуме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одна из тем форума - семья и традиционные ценности. Отдельный стенд посвящен теме, где в течение всего форума разыгрывали настоящие церемонии бракосочетания в традициях Башкортостана, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПМЮФ традиционно является местом для программных выступлений руководителей главных юридических институций России. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин прочитал лекцию о том, что право должно поставить заслон на пути мирового хаоса. Сейчас религия и мораль теряют свое сдерживающее значение с точки зрения баланса добра и зла в мире. Основной опорой остается право, считает Зорькин.

Валерий Зорькин упомянул опасность потери контроля над ИИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Нам нужно заглянуть в самые глубины нашего социального бытия: здесь, в темных водах коллективного бессознательного, пребывает как раз тайна беззакония, - говорит Зорькин. - Это почти метафизическая уязвимость, заложенная в самой природе социума, постоянная готовность соскользнуть в хаос, когда ослабевает скрепы. В православном богословии катехон (в переводе с греческого «удерживающий». - Прим. ред.) нередко отождествляется с Россией. Духовную миссию видели в том, чтобы быть всемирно удерживающим, защищающим мир от прихода антихриста. Недавно эта тема актуализировалась и вошла в политический дискурс после серии нашумевших выступлений Питера Тиля, основателя комплекса «Палантир», представителя крайнего в своей бездуховности технократического мышления. Думаю, что единственным претендентом на роль силы, удерживающей от наступления мирового зла, в том числе связанного с технологической дегуманизацией человека, к чему призывает Тиль, может быть лишь правовой закон, и никакой другой.

Форум посетили представители 80 стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в это время

Кологривый против искусственного интеллекта

Не обошли эксперты и тему искусственного интеллекта и того, как он повлияет на различные профессии. Актер Никита Кологривый заявил, что не боится, что искусственный интеллект отберет работу у артистов.

Никита Кологривый готов побороться с ИИ за роли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Пускай любой созданный персонаж со мной посоревнуется в кадре, - сказал артист. - Вот создайте кого хотите. Вот пускай китайцы создадут, американцы, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что-то сделать. Как говорил мой мастер Сергей Голомазов: «В театре и в искусстве было все, Никита, кроме тебя!» Только человек и артист может принести сокровенную мысль.

При этом актер признался, что пользуется ИИ-помощниками, например, просит пересказать краткое содержание сценариев, которые ему присылают. А еще артист в полушутку признался, что был бы не против, если бы за него какие-то роли исполнил его цифровой двойник.

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