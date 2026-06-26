Переплетение нитей и переплетение судеб

В одной кружевной салфетке можно увидеть историю десятков поколений. Фото: Татьяна Шмелева.

В одной песчинке, как известно, можно увидеть целый мир, а в одной кружевной салфетке - историю десятков поколений и уникальную, хоть по большей части и забытую культуру. Такой философии придерживаются участники проекта «Центр поддержки семьи» в Киришском районе Ленинградской области, вот уже на протяжении нескольких лет развивающие и восстанавливающие старинное искусство захожского кружева. О том, как в маленькой группе деревень больше двухсот лет назад возникло ремесло, не имеющее аналогов в мире, и о том, как неравнодушные люди уже в наши дни вдохнули в него новую жизнь, рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

От объединения неравнодушных людей к социальному проекту

По словам руководителя организации Елены Гордеевой, как и многие другие большие и важные истории, эта началась с малого - с объединения неравнодушных людей, которые около четырнадцати лет назад решили популяризировать в своем районе здоровый образ жизни.

- Мы посещали школы, читали детям лекции, устраивали просветительские, спортивные и развлекательные мероприятия, - вспоминает героиня. - А немногим позже, когда пришло понимание, что из внерабочей эта деятельность понемногу превращается в самую что ни на есть рабочую, подумали - почему бы не создать полноценную общественную организацию?»

Сказано - сделано. Так десять лет назад в Киришах появилась АНО «Центр поддержки семьи». Генеральное направление для всей последующей работы, поясняет Елена Гордеева, выбрали не случайно. В ту пору в Киришах работал клуб «Оптималист», где людям помогали бороться с алкогольной зависимостью. А где алкоголь - там и семейные проблемы: разлад с родственниками, безденежье, отсутствие элементарных материальных благ. Именно к этой проблеме и решено было приложить усилия свежесозданного объединения: участники «Центра поддержки семьи» обращались к благотворителям, собирали продукты для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовали собственный вещевой склад. Те же, кому была предназначена помощь, в долгу не остались и в благодарность старались делиться со своими благодетелями тем, чем могли - чаще всего результатами собственного труда.

- В какой-то момент среди таких символических подарков начали встречаться совершенно прекрасные кружевные изделия ручной работы, - рассказывает Елена Гордеева. - То есть, люди сами, своими руками их плели и приносили нам.

«Кружевное придание» и «плетение густыми городами»

Довольно быстро выяснилось, что в руки к активистам попало настоящее сокровище: оказалось, что работы, которые к ним приносили, были выполнены в технике захожского кружева - уникального, почти забытого искусства, бытовавшего в Киришском районе Ленинградской области как минимум с середины 19-го века. Мимо такой поразительной находки пройти, конечно, было никак нельзя, и в деятельности «Центра» появился новый аспект, быстро ставший одним из ключевых - этнографический и культурологический. Благо, сама тема захожского кружева оказалась практически неисчерпаемой и объединившей в себе все: от уникальных ремесленных традиций до не имеющего аналогов песенного фольклора.

- Захожское кружево всегда плелось для повседневного использования, - рассказывает собеседница издания. - Полотенца, занавески, подзоры для кроватей - все изготавливалось в расчете на практическое применение в быту. Отсюда - уникальный вид изделий, мало похожий на привычное нам тонкое ажурное кружево. Они плотные, почти без фоновых решеток. Как говорили старые мастерицы «сплетенное густыми городами».

По словам Елены Гордеевой, в старину в Захожи - так называли группу деревень в Петербургской губернии, где это ремесло появилось и распространилось - девочки начинали осваивать плетение кружева с шести лет. А ко времени, когда нужно выходить за муж, им надлежало иметь не менее сорока самостоятельно изготовленных предметов «кружевного приданого».

- Особенно интересно, к слову, что захожское кружево развивалось по большей части обособленно, - отмечает героиня. - То есть, оно почти не испытывало влияния каких-то иных художественных направлений и дошло до наших дней в практически неизменном виде - как самый настоящий живой слепок культуры, обычаев и традиций того времени. Даже, например, железные булавочки, которыми обрисовывали контур будущего узора, в Захожи появились намного позже, чем в других деревнях и губерниях - а до той поры мастерицы пользовались деревянными, которые на местном диалекте назывались «спички».

Энтузиастам даже удалось отыскать в районе последнюю настоящую потомственную мастерицу, перенявшую это ремесло еще от своих мамы и бабушек: Евгению Сергеевну Махову, которая согласилась обучить секретам захожского кружева всех желающих. В частных коллекциях нашлись уникальные образчики старинных кружевных полотенец, покрывал, салфеток и подрезов - владельцы охотно делились ими, так что со временем при поддержке администрации Ленобласти в Киришах даже удалось организовать настоящий музей этого полузабытого искусства.

От забытого ремесла – к всероссийскому тренду

Конечно, такой масштабный и значимый проект не мог не привлечь к себе внимание - в том числе и со стороны местных властей. Огромную поддержку, признается Елена Гордеева, культурологическим и историческим изысканиям оказывает администрация Ленинградской области: так, она выделила энтузиастам здание для организации музея, не раз обеспечивала финансовое подспорье в виде грантов - в том числе губернаторских.

- Не так давно мы выиграли президентский грант, - рассказывает героиня. - На эти средства планирует создать первый и пока что единственный в России и в мире каталог, в котором атрибутируем, опишем и представим экспонаты нескольких особенно примечательных частных коллекций, посвященных захожскому кружеву. Сейчас мы как раз работаем над его составлением, готовим описания: какие узоры использованы в той или иной работе, какие приемы плетения, как все было изготовлено и так далее. Рассчитываем выпустить первые 100 экземпляров к концу года: 20 уйдет в музей, 20 - в библиотеки Ленинградской области и потомкам захожских кружевниц, которые принимали участие в проекте.

С более отдаленным будущем, отмечает Елена Гордеева, связаны еще более амбициозные планы: не просто возродить захожское кружевное искусство, но вписать его в современный российский культурный код и сделать по-настоящему массовым.

- В 2023 году мы на средства президентского Фонда культурных инициатив привозили в Захожи студентов факультета искусств СПбГУ, - рассказывает собеседница издания. - Они проходили у нас практику и по ее итогам создали на основе захожских узоров массу интереснейших творческих работ: светильники с кружевом, салфетницы, платки, подушки, даже керамическую плитку. Сейчас мы хотим эту историю продолжить и договариваемся об аналогичном проекте с Академией Штиглица. Чтобы молодежь знала наши российские культурные мотивы и могла их использовать в современном творчестве.

Параллельно сама Елена со своими сподвижниками создала собственную коллекцию предметов интерьера с захожским колоритом, от салфеток до скатертей - только уже не с настоящим кружевом, а с детальными принтами. Учитывая современную моду на русскую этнику - кто знает, быть может, уже в ближайшем будущем захожское искусство превратится в новый громкий тренд.