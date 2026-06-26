Рассвет на набережной и прощальный вальс: Как известные петербуржцы прощались со школой

Для каждого выпускной вечер - это не просто вручение аттестатов, а целая эпоха. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Для каждого выпускной вечер - это не просто вручение аттестатов, а целая эпоха. Смех, слёзы, обещания никогда не терять друг друга из виду и, конечно, рассвет, который встречают уже совсем взрослыми. Накануне главного выпускного страны «Комсомольская правда» попросила известных петербуржцев вспомнить, как это было у них.

Депутат Государственной думы РФ, председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский с первого класса учился в спецшколе при Консерватории, но окончил Вторую гимназию, куда перевелся в 7-м классе.

Сергей Боярский. Фото: личный архив.

- В те годы еще не было «Алых парусов», в основном мы были заняты подготовкой к экзаменам. Наш выпускной прошел в каком то скромном кафе: поужинали, потанцевали и пошли бродить по набережным. С погодой повезло, закончили под утро, на скамейке в одном из тихих проходных дворов, где то между набережной Мойки и Большой Конюшенной. Добрые и теплые воспоминания! – вспоминает Сергей Боярский.

А вот депутат Государственной думы РФ, сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева училась в Волгограде, она окончила школу в 1986 году. Выпускной вечер она провела на Волге.

Елена Цунаева. Фото: личный архив.

- Сначала нам выдали в школе аттестаты, все друг друга поздравили, а потом мы плавали на пароходе по реке. Это был подарок от шефов нашей школы. Эта ночь без сна, с друзьями, рекой и рассветом, запомнилась на всю жизнь, – рассказала депутат Государственной думы РФ.

Николай Валуев, заслуженный мастер спорта России депутат Государственной думы РФ, получил 11 летнее образование в училище олимпийского резерва, но по факту он остался в нем еще на два года – это была специальная программа для перспективных спортсменов, по окончании которой можно было сразу поступить на второй курс Института физкультуры имени Лесгафта.

Николай Валуев. Фото: личный архив.

- Для меня выпускной был таким промежуточным этапом. В актовом зале училища у нас был выпускной вечер – накрыли столы, провели торжественную церемонию с вручением аттестатов нам и подарков учителям. Потом мы с одноклассниками всю ночь гуляли по центру Петербурга. Но я понимал, что 1 сентября вернусь в общежитие этого же училища и продолжу обучение дальше. А для большинства моих одноклассников это было реальное прощание со школой – после выпускного они разъехались по своим городам, - рассказал спортсмен.

Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев свой выпускной провел по-петербургски - катался на теплоходе по Неве.

- Погода была ужасная – ветер, дождь, все набились внутрь, из за запотевших окон не было видно берегов, но было ужасно весело – и одновременно это было необыкновенное ощущение щемящей грусти от расставания друг с другом, с привычным образом жизни, от неизвестности, – рассказал Владимир Григорьев.

Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза композиторов России Антон Танонов окончил школу-десятилетку при Петербургской консерватории в 1995 году и по этому случаю в органном зале состоялся концерт выпускников.

Антон Танонов (в нижнем ряду первый слева). Фото: личный архив.

- После этого часть одноклассников отправилась кататься на кораблике. А я вместе с другой компанией пошел на концерт в Филармонию. Играли Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, – рассказал Антон Танонов.

Андрей Базанов, председатель правления Санкт-Петербургского союза художников, признается: «Романтика «Алых парусов» пролетела мимо меня! Хотя книги Александра Грина я читал с детства и любил до поры до времени».

А вот актер Андрей Носков уже в юности демонстрировал свои творческие таланты.

Андрей Носков. Фото: личный архив.

- Учился в городе Новая Каховка, на выпускном мне присвоили звание «Душа школы», так как я активно занимался культмассовой работой: организовывал концерты, литературные вечера и другие подобные мероприятия – на дворе были советские годы, мы развлекались, как могли, – рассказал он. – Потом у нас была дискотека, а после мы плавали на корабликах по Днепру, было красиво. Единственное, что меня расстраивало – скорое расставание с любимой Анжелой: я мечтал учиться в Петербурге, а она – в Одессе. Свою любовь я решил выразить через танец, поэтому на дискотеке танцевал некую смесь из рок-н-ролла, твиста и ча-ча-ча, пока не упал. После у нас был медленный танец.