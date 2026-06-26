Пять станций Красносельско-Калининской линии метро планируют открыть к 2030 году в Петербурге

К планам на этот период добавилась станция «Лиговский проспект-2». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На одну станцию метро больше откроется к 2030 году в Петербурге. И это только на Красносельско-Калининской ветке. Изначальности власти города заявляли об открытии четырех новых станции на этой линии, однако сейчас стало известно о пяти. Это, исходя из проекта регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения в Петербурге (РКПТО), станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» и «Лиговский проспект-2». Последняя не входила ранее в этот список планов до 2030 года, хотя активно разрабатывалась, ведь «Лиговский проспект-2» будет интегрирован в новый терминал ВСМ.

Всего к озвученному году в городе должно появиться 10 новых станций метро, о чем говорится в документе. Но и это еще не все.

- В настоящее время Комитет по строительству осуществляет реализацию программы губернатора «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга», в рамках которой до 2030 года запланировано ввести в эксплуатацию новые проходческие щиты, продлить Кировско - Выборгскую линию метрополитена через аэропорт Пулково, - сообщается в обосновывающей части к РКПТО.

Кроме того, проект предусматривает, что в 2035 году планируется открыть еще шесть станций метро, а в 2036 году - три. Документ находится сейчас на антикоррупционной экспертизе и доступен на сайте Смольного.

Напомним, что на Красносельско-Калининской линии проходческий щит уже вовсю идет от «Каретной» в сторону будущего терминала ВСМ, который будет в одном здании со станцией «Лиговский проспект-2».

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