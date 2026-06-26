Перекрытый центр, проход брига, музыканты и красавицы в кокошнике: Как прошла генеральная репетиция праздника выпускников

Генеральная репетиция «Алых парусов» прошла в Петербурге 26 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральная репетиция «Алых парусов» началась в Петербурге в 8 вечера 26 июня. Она продлится до 2:30 ночи. В это время организаторы полностью отрепетируют весь проход легендарного брига «Россия». Напомним, в этом году у него тот же маршрут, что и в прошлом - он стартует у Сенатской площади, затем проходит через створ Дворцового моста, совершает эффектный разворот у Зимней канавки и двигается к Троицкому мосту.

Маршрут у брига тот же, что и в прошлом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бриг с алыми парусами - это, безусловно, символ праздника выпускников в Петербурге, изюминка мероприятия. Но увидеть это смогут только выпускники - даже на генеральную репетицию зрителей не пустили. Набережные перекрыты.

- Здесь только СМИ, в том числе иностранные, организаторы, волонтеры, музыканты и артисты, - передает светский корреспондент «КП-Петербург» Юлия Сталина.

Только журналисты, артисты, волонтеры и организаторы - проход публики на генеральную репетицию не предусмотрен. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом фото прекрасно все. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздник пройдет уже завтра, 27 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный праздник выпускников пройдет уже завтра, 27 июня. Из площадки и сцены на Дворцовой соорудят символический «Город мечтателей», и вся программа будет посвящена историям о мечтах. Вчерашних школьников будут поздравлять со сцены ведущие Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Дарья Александрова, а также артисты Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Filatov & Karas, группа TRITIA, Алена Свиридова, Юлия Пересильд с группой «МАNДРАГОРА», Алекс Лим и другие.

Дух захватывает! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что в преддверии праздника центр города уже сковали гигантские пробки.

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