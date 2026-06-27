Собрали лучшие наряды выпускников с "Алых парусов". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Десятки тысяч выпускников (а также их родителей и педагогов - сопровождающих) пришли на концерт на Дворцовой площади в рамках «Алых парусах». Многие уверены, что пока это их главная ночь в жизни. Значит, и подготовка к ней нужна соответствующая: целая палитра красок была замечена в нарядах ребят.

Кадеты при параде! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конечно, чаще всего вчерашние школьники одевались в стиле кэжуал – повседневно, ведь впереди после салюта и прохода брига Россия по Неве еще долгие часы прогулок по городу, пока ноги не перестанут держать.

На Дворцовой много ярких парочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но были и те, кто выделялся яркими образами. Например, один из парней надел костюм коровы. Зачем? «А почему бы и нет, что за вопросы!».

Му-у-у! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Другой джентльмен надел пиджак: но неофициальный, в цветах пенного. Его товарищ нацепил очки. Похоже, им исполнилось 18 лет. Но власти города могут разочаровать парней – весь алкоголь запрещен к продаже в магазинах до 11 утра воскресенья, 28 июня.

Выглядит так, что после окончания праздника эти ребята возродят кое-какую шуточную партию, популярную в конце 90-х. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые выпускницы надели роскошные платья. Часть из них – словно с бала XIX века, другие наряды снобы могут назвать вульгарными. Но это больше про свободу!

Для многих подготовка к выбору наряда - целый ритуал, на который уходили недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- У меня такой стиль, - поделилась с «КП-Петербург» девушка в черно-белом кружевном платье с корсетом. – Немного принарядилась для праздника, добавила большего белого в образ.

Возвращение субкультуры эмо или постирония от зумеров? Да кто его знает. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оказалось, что 2007-й год все-таки можно вернуть. Как иначе объяснить, что несколько ребят пришли в одежде в стиле эмо. Впрочем, тут и панков, и «нормисов» хватало.

Эта девушка сшила свое платье сама. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Я сама сшила платье. Закончила колледж на модельера, - докричалась посреди концерта до корреспондентки «КП-Петербург» девушка в элегантном и длинном светло-зеленом платье и с меховой накидкой.

Это свэг. Крутота, то есть. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свэг номер два. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У некоторых девчат и парней с собой главная деталь этого вечера – выпускные ленты, по которым можно идентифицировать школу, лицей или гимназию.

В толпе сразу видно ярких ребят. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это вообще праздник мира. Вокруг дружба и братания, хороводы и танцы. В Петербург приехали выпускники и из дружеских стран. Кроме того, Северная столица приняла гостей с новых территорий, в частности, города-побратима Мариуполя.

Красный пиджак. Ну хоть не малиновый! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впереди у ребят вся ночь – после концерта Елки проход к набережной и загадывание желания, когда бриг Россия с алыми парусами пройдет по Неве под фейерверк и салют.

Роскошные платья - тоже в программе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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