Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Десятки тысяч выпускников (а также их родителей и педагогов - сопровождающих) пришли на концерт на Дворцовой площади в рамках «Алых парусах». Многие уверены, что пока это их главная ночь в жизни. Значит, и подготовка к ней нужна соответствующая: целая палитра красок была замечена в нарядах ребят.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Конечно, чаще всего вчерашние школьники одевались в стиле кэжуал – повседневно, ведь впереди после салюта и прохода брига Россия по Неве еще долгие часы прогулок по городу, пока ноги не перестанут держать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Но были и те, кто выделялся яркими образами. Например, один из парней надел костюм коровы. Зачем? «А почему бы и нет, что за вопросы!».
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Другой джентльмен надел пиджак: но неофициальный, в цветах пенного. Его товарищ нацепил очки. Похоже, им исполнилось 18 лет. Но власти города могут разочаровать парней – весь алкоголь запрещен к продаже в магазинах до 11 утра воскресенья, 28 июня.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Некоторые выпускницы надели роскошные платья. Часть из них – словно с бала XIX века, другие наряды снобы могут назвать вульгарными. Но это больше про свободу!
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- У меня такой стиль, - поделилась с «КП-Петербург» девушка в черно-белом кружевном платье с корсетом. – Немного принарядилась для праздника, добавила большего белого в образ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Оказалось, что 2007-й год все-таки можно вернуть. Как иначе объяснить, что несколько ребят пришли в одежде в стиле эмо. Впрочем, тут и панков, и «нормисов» хватало.
Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП
- Я сама сшила платье. Закончила колледж на модельера, - докричалась посреди концерта до корреспондентки «КП-Петербург» девушка в элегантном и длинном светло-зеленом платье и с меховой накидкой.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
У некоторых девчат и парней с собой главная деталь этого вечера – выпускные ленты, по которым можно идентифицировать школу, лицей или гимназию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Это вообще праздник мира. Вокруг дружба и братания, хороводы и танцы. В Петербург приехали выпускники и из дружеских стран. Кроме того, Северная столица приняла гостей с новых территорий, в частности, города-побратима Мариуполя.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Впереди у ребят вся ночь – после концерта Елки проход к набережной и загадывание желания, когда бриг Россия с алыми парусами пройдет по Неве под фейерверк и салют.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
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