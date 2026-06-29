«Феноменальный результат»: Количество выпускников в Петербурге, сдавших три ЕГЭ на 300 баллов, выросло в 4,5 раза

Исторический рекорд - девять 300-балльников по ЕГЭ в Петербурге в 2026 году! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абсолютный максимум показали выпускники школ, лицеев и гимназий Петербурга – в 2026 году в городе три ЕГЭ на 300 баллов сдали сразу девять человек! Ранее число таких вундеркиндов не превышало двух за год. Об этом и других интересных итогах экзаменационных недель рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. По ее словам, впечатляет и количество 200-балльников – 80 человек, это почти вдвое больше предыдущего рекорда.

- Феноменальный результат – мы имеем 818 стобалльных результатов. Это максимум за последние 10 лет, ранее он составлял 550 человек, - поделилась статистикой Ирина Потехина. – Да, разные задания, разная подготовка у детей. И число стобалльников точно вырастет, потому что у нас есть резервные дни для сдачи ЕГЭ, в основном, для студентов колледжей, которые решили поступать в вуз, или тех, кто заболел и не смог прийти вовремя.

Потехина отмечает любопытную тенденцию, что почти четверть детей хотят улучшить результат и подают апелляцию. Однако это всегда риск, ведь баллы могут снизить.

- 80 процентов детей, которые решились на пересдачу, в итоге улучшили свой результат. Поэтому «отличников» будет еще больше, - уверена вице-губернатор.

40 процентов сданных ЕГЭ в Петербурге – это профильная математика. Любопытный факт от Ирины Потехиной: Северная столица – единственный регион в стране, где больше половины детей выбирают сложный уровень.

- В 2026 году у нас 66 процентов детей выбрали профильную математику. Мы над этим работаем с 2020 года. Мы ориентируем всю нашу школьную систему на естественно научные предметы, мы научный и промышленный город. Мы находимся впереди программы технологического лидерства. Это все невозможно без математики, - добавила вице-губернатор.

Ранее «КП-Петербург» писала подробности о том, как будет проходить приемная кампания в вузы в городе на Неве в этом году.

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