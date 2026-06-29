Первый летний фестиваль 2026 года «Петербургская ярмарка» пройдет с 4 по 5 июля

Фото: предоставлено организаторами

Лето продолжается с атмосферным городским фестивалем!

«Петербургская ярмарка» — это два дня, наполненные вдохновением, творчеством, музыкой и приятными открытиями. Здесь вы найдете не вещи массового производства, а изделия с характером, созданные талантливыми мастерами со всей страны. Это отличная возможность открыть для себя новый любимый бренд, выбрать необычные подарки для близких или просто порадовать себя красивыми и уникальными находками.

В программе фестиваля: авторские украшения и дизайнерская одежда, керамика и товары для дома, изделия ручной работы, товары для детей, лакомства и аксессуары для домашних питомцев, подарки с душой, детская гаражная распродажа, литературная мастерская, настольный хоккей, фудкорт и гастрономические проекты, мастер-классы для детей и взрослых, музыкальная программа и DJ-сеты

Севкабель Порт — легендарное пространство на берегу Финского залива, где хочется проводить летние выходные. Здесь легко совместить прогулку, отдых с друзьями, вкусную еду и знакомство с лучшими локальными брендами.

СПРАВКА "КП"

Когда: 4-5 июля, 12:00-21:00

Где: Севкабель Порт, Цех, Кожевенная линия, д. 40, лит. Б

Вход для гостей: свободный, можно приходить с питомцами

Если вы создаете красивые вещи и хотите представить свой проект на фестивале, еще есть несколько свободных мест для участников на продажу изделий и мастер-классы.