Вестибюль находится на реконструкции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Появились эскизы вестибюля станции метро «Парк Победы», который сейчас реконструируют. Как будут выглядеть мозаичные стены и пол с броней немецкой военной техники, показал 78.ru.

Верхнюю часть стен зала украсит панно с Ленинградским парадом Победы. Также там появятся золотистая надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и витраж с орденом Победы на куполе.

Верхнюю часть стен зала украсит надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». Фото: 78.ru

Пол верхнего вестибюля сделают из рифленых металлических плит. В их состав добавят переплавленную броню немецкой военной техники, найденную на местах боев вокруг Ленинграда. На плитах разместят изображения шевронов воинских подразделений вермахта, которые воевали под Ленинградом. Исключение сделают только для запрещенной нацистской символики.

Шевроны, которые используют в дизайне пола. Фото: 78.ru

- Рисунок пола построят так, что пассажиры будут наступать на шевроны и при входе, и при выходе, - подчеркивал ранее губернатор Александр Беглов.

Пол верхнего вестибюля сделают из рифленых металлических плит. Фото: 78.ru

В нижнем вестибюле разместят медальоны с барельефами военачальников и панно с исторической фотографией прохода войск Ленинградского фронта через арку Победы.

Проект пришлось корректировать после вмешательства ветеранских организаций. Их пожелания передали профильному вице-губернатору. В результате в облик добавили карту прорыва блокады на фасаде, трофеи из знамен и оружия на крыше, мозаику с Георгием Победоносцем и панно с Нарвскими воротами над эскалаторами.

Панно над эскалаторами. Фото: 78.ru

Согласно контракту, существующий вестибюль снесут и на его месте построят двухэтажное здание круглой формы с подсвечивающимся куполом. Стоимость работ - 3,2 млрд рублей. Открыть станцию после реконструкции обещали летом 2027 года, но из-за перепроектирования сроки могут сдвинуться.

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