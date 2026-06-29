Для проверки подписей на выборах в Петербурге используют нейросети

Инновационный подход должен упростить и ускорить процесс проверки подписей. Фото: Руковицын Олег

В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы. Чтобы убедиться в честности избирателей, подписи будут проверять технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции ТАСС, посвященной началу избирательной кампании.

- Центральная избирательная комиссия создала специальный инструмент на основе искусственного интеллекта. Система автоматически выявляет повторяющиеся образцы почерка при сканировании подписей и группирует их. Затем эксперты анализируют эти группы, чтобы определить, являются ли подписи идентичными, - пояснил Мейксин.

По словам главы комиссии, этот инновационный подход должен упростить и ускорить процесс проверки подписей, повысив при этом его точность.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что осенние выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга будут трехдневными.

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