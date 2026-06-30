Вы точно этого не знали: необычные факты о лазерной коррекции зрения

Лазер не может промахнуться. Фото: Никита Конубриков.

Лазерная коррекция зрения существует с 1980-х — за это время в мире проведено уже несколько десятков миллионов процедур. Сегодня технологии достигли небывалого совершенства. Современную операцию проводят быстро и безболезненно, но в народе до сих пор бытует множество слухов о ней.

Лазер не может промахнуться

Современные лазерные установки оснащены системой активного слежения за взглядом. Если во время процедуры пациент пошевелится или начнёт «бегать» глазом, лазер автоматически приостановит работу. Доктор может вручную отключить лазер, если пациент разволновался, и продолжить вмешательство, как только он снова будет готов. Лазер настроен так, что работает в определённом положении зрачка — ошибка исключена.

Острота зрения бьёт рекорды

Есть люди с высоким потенциалом зрения. Они способны видеть не на 100%, а на 120% или даже 150%, могут различать нижние строки по таблице Сивцева. Но добиться такой остроты с помощью линз или очков невозможно. Однако после лазерной коррекции зоркость может стать как у супергероя — пациент получает уровень детализации, недоступный людям с «единицей».

Разрешена даже космонавтам

У любого вмешательства есть противопоказания, но лазерная коррекция подходит даже тем, чьи профессии связаны с высокой ответственностью и риском. В России метод разрешен для летчиков и кандидатов в космонавты, несмотря на серьезные нагрузки на глаза во время полета. Пожалуй, это лучший знак доверия к технологии.

Перед процедурой пациенты обязательно проходят комплексное обследование зрения. Фото: Никита Конубриков.

Точная диагностика — залог успеха

В клинике «Эксимер» перед процедурой пациенты обязательно проходят комплексное обследование зрения. На высокоточных аппаратах врач анализирует более ста параметров глаза. Например, проводит топографию роговицы — за 10–15 секунд сканирует поверхность глазного яблока, и 3D-модель роговицы бесшовно передается на лазер. Спрогнозировать результат коррекции можно еще до вмешательства с точностью 98%.

При выборе технологии врач учитывает не только медицинские показатели, но и профессию, образ жизни, зрительные нагрузки человека.

Идеальное зрение за несколько секунд

Раньше любые операции на глазах ассоциировались с больничной палатой и долгой реабилитацией. Однако сегодня процедура проходит амбулаторно, в режиме одного дня и занимает 15–20 минут. При этом сам лазерный этап длится всего лишь 15–18 секунд. Лазерная коррекция зрения — один из самых изученных и предсказуемых видов хирургического вмешательства.

Ещё лёжа на операционном столе, вы сможете детально разглядеть всё, что вас окружает. А спустя пару часов, после осмотра врачом, спокойно отправитесь домой. В течение недели зрение окончательно стабилизируется.

Лазерная коррекция зрения — один из самых изученных и предсказуемых видов хирургического вмешательства. Фото: Никита Конубриков.

Рабочий график не пострадает

После операции не придётся сильно ограничивать работу за компьютером и отодвигать важные задачи — вернуться к зрительным нагрузкам возможно уже на следующий день. Но не стоит забывать про перерывы и перенапрягать зрение. Если же после процедуры спешить некуда и хочется побыть на больничном, в клинике можно оформить листок нетрудоспособности.

Мало ограничений после коррекции

Уже через сутки после вмешательства большинство людей может не только спокойно работать за компьютером, но и читать, водить машину, даже летать на самолете. Пробежки, танцы, прогулки на велосипеде также не запрещены. Но в течение месяца стоит ограничить подвижные командные игры и экстремальный спорт, не посещать сауны и бассейны.

Результат сохраняется на всю жизнь

Во время процедуры врач лазером меняет форму роговицы, чтобы световые лучи, попадая в глаз, фокусировались точно на сетчатке. Анатомия роговой оболочки после операции не изменится — результат коррекции останется навсегда. Однако с возрастом у пациента могут развиться патологии и состояния, которые повлияют на зрение независимо от проведённой операции.

Так после 45 лет у всех людей развивается пресбиопия — возрастная дальнозоркость, связанная с изменениями хрусталика. Проведённая в прошлом лазерная коррекция не сможет повлиять на этот процесс. Поэтому после 45 лет человеку могут снова понадобиться очки для близи.

Более 3 миллионов человек уже избавились от близорукости, дальнозоркости и астигматизма в стенах «Эксимер». В клиниках работают опытные специалисты, которые непрерывно совершенствуют свои навыки и первыми внедряют передовые технологии.

Более 3 миллионов человек уже избавились от близорукости, дальнозоркости и астигматизма в стенах «Эксимер». Фото: Никита Конубриков.

Современные тканесберегающие методики лазерной коррекции зрения позволяют проводить вмешательство через микродоступ менее двух миллиметров, а безопасность процедуры обеспечивается двойным контролем — со стороны врача и интеллектуальной системы лазера. Квалификация хирурга остаётся важнейшим фактором успеха.

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