Жизнь не по сценарию: как работает уникальный проект «Квартал Луи»

Идея и концепция «Квартала Луи» зародилась еще в 2014 году. Фото: АНО «Квартал Луи Северо-Запад».

Уже в августе этого года Ленинградская область официально станет частью «Квартала Луи» - уникального проекта, посвященного бытовой и социальной адаптации людей с инвалидностью. Стартовавший двенадцать лет назад как небольшое частное начинание, имевшее целью немного скрасить и облегчить жизнь тем, кто в этом нуждается, сегодня «Квартал Луи» имеет без преувеличений всероссийское значение, а его опыт служит источником вдохновения для сотен людей по всей стране. О том, как зародился проект, и о том, что будет представлять собой северо-западный филиал проекта, рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Пространство возможностей

По словам исполнительного директора проекта Софии Львовой-Беловой, сама по себе идея и концепция «Квартала Луи» зародилась еще в 2014 году.

- На тот момент у нас сложилась группа волонтеров, молодых ребят, которые ездили по детским домам и пытались оказывать их подопечным какую-то необходимую им помощь, - вспоминает собеседница издания. - И в какой-то момент мы попали в дом-интернат для ребят с инвалидностью и поняли для себя, что у ребят, которые там находятся, вся жизнь, в сущности, предопределена: после выпуска их ждет либо психоневрологический интернет, либо дом престарелых. Сейчас это не является каким-то секретом, а тогда для нас стало настоящим печальным открытием.

Так, продолжает София Львова-Белова, и возникла мысль создать для ребят некое общее пространство, с одной стороны, максимально адаптированное под их особенности и потребности, а с другой - оставляющее достаточно простора для самостоятельных действий и обучения бытовым вещам и процессам. В России ничего подобного не нашлось, так что решено было обратиться к зарубежному опыту. Изучив все доступные сценарии, методики и проекты, команда пришла к созданию «Квартала Луи».

- На самом деле изначально «квартал» - это было сильно сказано, - признается собеседница издания. - Мы не имели на тот момент каких-то особенно больших финансовых возможностей, так что работать приходилось с тем, что есть. Мы нашли старенький домик в Березовском переулке - срубовой, с высоким крыльцом - и где сами, где с привлечением волонтеров и первых партнеров, почти полностью его перестроили, адаптировав под потребности будущих постояльцев.

Так в домике появились пандусы, расширенные двери, поручни, специальная мебель и бытовая техника. А по завершении всех работ - и первые подопечные, пятеро ребят с физическими нарушениями, но сохранным интеллектом.

Пространство возможностей. Фото: АНО «Квартал Луи Северо-Запад».

От региональной инициативы – на всероссийский уровень

Ну а за минувшие двенадцать лет маленькое по меркам страны начинание разрослось до важного и масштабного проекта федерального значения. С течением времени у «Квартала Луи» появились новые площадки, включая самую масштабную в России инклюзивную резиденцию - арт-поместье «Новые берега», рассчитанное на 80 человек. Всего, по словам Софии Львовой-Беловой, в их стенах побывало более двух тысяч подопечных с разными формами инвалидности.

- С большинством из них мы стараемся поддерживать связь - созваниваемся, встречаемся, узнаем, как у них дела, - рассказывает героиня. - Кто-то построил семью и завел детей. Кто-то путешествует по миру. Кто-то развивается творчески или занимается карьерой. Один наш мальчик по имени Ваня стал первым студентом-очником одного из центральных университетов, который прежде был абсолютно недоступен для людей с инвалидностью. Сейчас он не просто выпускник, а руководитель проекта по адаптации инклюзивных студентов.

Проект обрел признание и поддержку и на федеральном уровне. В 2022 году опыт арт-поместья «Новые берега» изучил и одобрил президент Владимир Путин, а после этого - взял на вооружение Минкульт в виде рекомендации регионам по созданию аналогичных пространств. Сама команда проекта регулярно проводит всероссийское обучение для представителей органов власти и некоммерческих организаций, в рамках которого делится собственным опытом и ключевыми наработками.

Арт-поместье «Новые берега». Фото: АНО «Квартал Луи Северо-Запад».

«Всем нужна любовь»

А не так давно «Квартал Луи» пришел и в Ленинградскую область.

- Все наши новые проекты всегда начинаются с конкретного человека, - вспоминает собеседница издания. - И в этот раз было точно так же. В одной из командировок мы познакомились с мужчиной по имени Володя, жившим в местном доме престарелых. Он рассказал нам, что его все устраивает, у него все хорошо, но ему было бы очень интересно посмотреть - а как еще можно жить? И можно ли жить как-то по-другому?

Параллельно команда проекта свела знакомство с местным бизнесменом, который, изучив опыт «Новых берегов», выразил желание организовать подобный проект на ленинградской земле. А вскоре нашелся и подходящий земельный участок.

- Тут мы столкнулись с некоторыми трудностями - передача земли под проект затянулась почти на три года, - рассказывает София Львова-Белова. - Но мы не хотели тянуть, да к тому же все еще в силе было обещание, данное Володе. Так что в 2023 году мы создали своего рода пред-проект - квартиру с сопровождаемым проживанием. Сняли жилплощадь, адаптировали ее под потребности будущих постояльцев, и забрали туда пятерых ребят - в том числе и Володю, конечно. Полтора года существовала наша квартира, после чего всех подопечных удалось благополучно выпустить в самостоятельную жизнь.

Тем временем сдвинулся с места и проект инклюзивной усадьбы в Ленобласти - в том числе благодаря местной администрации и лично губернатору, которые помогли решить сложности с земельным участком. Сейчас, по словам Софии Львовой-Беловой, ко вводу в полноценную эксплуатацию там готовятся два жилых домика из шести - все работы по ним уже завершены, осталось лишь благоустройство территории.

- Мы решили не дожидаться завершения строительства всего комплекса, так что северо-западный филиал «Квартала Луи» начнет работу уже в августе, - рассказывает собеседница издания. - При этом помимо обычного нашего сопровождаемого проживания ребят с ментальной инвалидностью, которых мы отобрали в рамках гранта губернатора Ленобласти, мы еще и планируем тиражировать там пензенский опыт по социальной адаптации ветеранов СВО. Мы будем устраивать для них короткие трехнедельные смены-интенсивы с насыщенной программой: медицинской и физической реабилитацией, досуговыми выездами и так далее.

При этом, добавляет София Львова-Белова, впервые именно на площадке в Ленобласти ко всему этому добавится еще и профориентация, и бизнес-обучение: то есть, каждый желающий в рамках трехнедельных смен сможет написать свой бизнес-проект, который позднее будет поддержан социальным контрактом.

- Знаете, я люблю говорить, что всем нужна любовь, - заключает героиня. – И трудным подросткам, и выпускникам детских домов, и людям с инвалидностью на каких-то этапах может быть тяжелее, чем нам. И нужно в это время постараться стать для них опорой, убрать какие-то барьеры и кризисные моменты и дать возможность делать то, на что они способны. И тогда можно совершить настоящее чудо.