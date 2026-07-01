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Общество1 июля 2026 16:31

На синюю ветку метро Петербурга вышел юбилейный 50-й «Балтиец»

Всего на этой линии уже курсируют семь таких составов
Маргарита СУРИНА
Еще 37 составов модели «Балтиец» работают на других ветках метро Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Еще 37 составов модели «Балтиец» работают на других ветках метро Петербурга. Фото: gov.spb.ru

На Московско-Петроградскую линию (синюю ветку метро) вышел юбилейный 50-й поезд модели «Балтиец». Всего на этой линии уже курсируют семь таких составов. Еще 37 составов модели «Балтиец» работают на Кировско-Выборгской линии (красная ветка), пять - на недавно открытой Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка) и один - на Фрунзенско-Приморской линии (фиолетовая ветка). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

-Также продолжается строительство новых участков Красносельско-Калининской линии и развитие четырех существующих: Лахтинско-Правобережной, Кировско-Выборгской, Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской. На строительстве Красносельско-Калининской линии запущен четвертый щит, и теперь одновременно работают шесть щитов, - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что тоннелепроходческий щит «Любовь» прошел первые 50 метров в сторону будущей «Боровой».

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