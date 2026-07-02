В первые в истории Петербурга более 900 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Впереди еще апелляции и резервные дни пересдачи. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Петербургские школьники в этом году показали рекордные результаты на ЕГЭ. По предварительным итогам экзаменационной кампании сразу 914 работ получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщили 2 июля на пресс-конференции в городском комитете по образованию.

- Такого результата Северная столица не добивалась за все время существования Единого государственного экзамена, - рассказала председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

Особенно отличилась профильная математика. Именно этот предмет стал лидером по числу стобалльников: на максимальный балл его сдали 336 выпускников. Еще 86 одиннадцатиклассников смогли набрать по 100 баллов сразу на двух экзаменах, а девять школьников показали по-настоящему выдающийся результат, заработав по 300 баллов.

При этом итоги пока остаются предварительными. Впереди еще апелляции и резервные дни пересдачи, поэтому количество высокобалльников может увеличиться.

По словам вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, почти четверть выпускников, даже получив хорошие оценки, решаются подать апелляцию, чтобы попытаться улучшить результат.

- Это всегда риск, ведь баллы могут не только повысить, но и снизить. Однако около 80% тех, кто решился на пересдачу, в итоге улучшили свой результат. Поэтому «отличников» станет еще больше, - отметила .

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