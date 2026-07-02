В центре участка будет озеро. Фото: предоставлено НИИ ПГ

Строительство зоопарка на Камышовой улице оценили в 40 млрд рублей, его планируют открыть не раньше 2030 года. Проект разработал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства. Под новый зверинец отвели 85,6 гектара земли. На этой территории появятся вольеры, прогулочные зоны, образовательные и научные центры.

Фото: предоставлено НИИ ПГ

- Специалисты стремились создать пространство по мировым стандартам. Главное - приблизить условия содержания животных к естественной среде и вписать комплекс в городскую застройку, - рассказал руководитель проекта Павел Спирин.

Пространство зоопарка поделят на пять климатических секторов: «Африканская саванна», «Тропические джунгли», «Горная Азия», «Русская тайга» и «Арктика и Антарктика». Между ними пустят кольцевой монорельс - он станет одной из главных фишек нового парка.

Фото: предоставлено НИИ ПГ

Участок для строительства выбрали на северо-западе города, между ЗСД и Камышовой улицей. На ПМЭФ городские власти и компания «Сотекс» подписали предварительное соглашение.

Новый зоопарк рассчитан на 3,5 млн посетителей в год. Входных зон сделают несколько. Так как территорию с трех сторон омывает вода, придется строить мосты. Еще один важный пункт - продление метро, станция «Зоопарк» уже есть в планах Метростроя. Со стороны ЗСД обустроят парковку - она будет отделять шумную трассу от вольеров.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max