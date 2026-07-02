Ранее жители некоторых регионов Ленобласти столкнулись с проблемами с поставками бензина. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Контейнерные автоматические АЗС установят в Лодейном Поле и Подпорожье Ленобласти для решения проблемы с неравномерным распределением топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее Дрозденко объяснял, что хоть поставки и идут с перебоями, дефицит топлива останется некритичный. Основная сложность заключалась в логистике. По словам губернатора, нефтяники принимали оперативные меры и обещали восстановить ритмичные поставки.

- Благодаря усилиям компании, в ближайшие недели в городах Лодейное Поле и Подпорожье будут установлены контейнерные автоматические АЗС. Это позволит значительно увеличить объемы поставок топлива, - рассказал Александр Дрозденко 2 июня.

Ранее жители северо-восточных регионов Ленобласти столкнулись с проблемами с поставками топлива. ПАО «Газпром нефть» и ее руководство, в частности Александр Валерьевич Дюков, обратили внимание на эту проблему и выразили готовность помочь.

- Искренне признателен команде «Газпромнефти» и лично Александру Валерьевичу Дюкову за неравнодушие и готовность прийти на помощь ленинградцам, - добавил Дрозденко.

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