Крупный ангар вспыхнул на Софийской улице. Фото: ГУ МЧС России по СПб

Прокуратура организовала проверку по факту крупного возгорания в ангаре на Софийской улице. Надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства случившегося.

Ангар горит с шести утра. Фото: ГУ МЧС России по СПб

Крупный ангар вспыхнул на Софийской улице во Фрунзенском районе ранним утром 7 июля. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 6:08. Огонь быстро распространился по зданию размером 15 на 70 метров - площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Позже пламя охватило 500 «квадратов». Дым от горящего ангара видно из разных районов города.

Пожар тушат по повышенному рангу. Фото: ГУ МЧС России по СПб

- Уже в 6:26 пожару присвоили дополнительный ранг сложности 1-БИС. В 7:07 ранг повысили до номера 2, а в 7:17 - до номера 3. Причинами усиления стали угроза распространения огня на соседний ангар и проблемы с водоснабжением на месте тушения, - рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сейчас на месте работают 39 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. По предварительным данным, внутри здания людей не было, пострадавших нет. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

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