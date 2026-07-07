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НовостиПроисшествия7 июля 2026 4:27

Вспыхнувший ангар на Софийской улице тушат по повышенному рангу сложности

Пожар охватил 400 квадратных метров
Регина МАРИНЕЦ
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 6:08.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 6:08.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный ангар вспыхнул на Софийской улице во Фрунзенском районе ранним утром 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 6:08. Огонь быстро распространился по зданию размером 15 на 70 метров - площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

- Уже в 6:26 пожару присвоили дополнительный ранг сложности 1-БИС, - уточили спасатели. Это означает, что для ликвидации потребовались дополнительные силы - огонь угрожал соседним строениям.

На месте работают 25 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Спасатели продолжают тушение.

Ранее «КП-Петербург» писала, что заброшенный особняк Ропса на Петровской косе сгорел дотла. Теперь власти намерены восстановить его по сохранившимся чертежам.