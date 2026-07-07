Петербург заработал 3,7 млрд рублей на платных парковках за 2026 год

Петербург заработал почти 4 млрд рублей на парковках за неполный 2026 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смольный заработал 3,7 миллиарда рублей на платных автомобильных стоянках за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС глава Центра управления парковками Михаил Курдяев. По его словам, в 2025 году город получил со стоянок 6,1 млрд рублей. А если считать с 2015 года (хотя начало активного развития парковок было в 2021-м. – Прим.ред.), в казну Северной столицы поступило уже почти 20 миллиардов рублей.

- От перехватывающих стоянок в 2025 году город заработал 16,2 миллиона рублей, а от городских (тех, что находятся за шлагбаумом) – 141 миллион. В 2026 году перехватывающие стоянки дали 6,7 миллиона рублей дохода, а городские – 68,9 миллиона, - уточнил Курдяев.

Появилась и любопытная статистика по парковочным разрешениям – в 2025 году Петербург заработал на них 177 миллионов рублей, а еще 417 миллионов дали месячные годовые абонементы. Кроме того, 5,5 миллиардов дохода – это деньги за парковку от почасовой оплаты.

Ранее «КП-Петербург» писала, что платная парковка появилась на набережных Смольной и Робеспьера. Однако в Центре управления парковками уточнили, что это – доработка старых зон.

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