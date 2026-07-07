В Центре парковок опровергли, что в Петербурге ввели новые платные стоянки авто

Новых зон платных парковок в 2026 году в Петербурге не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недавно «КП-Петербург» и другие городские СМИ писали, что с 25 июля в Петербурге появятся новые платные парковки на двух набережных – Смольной и Робеспьера. Однако 7 июля, на пресс-конференции в ТАСС, глава Центра управления парковками Михаил Курдяев скорректировал лексику медиа, назвал обустройство этих стоянок – «доработкой» уже существующих зон парковок.

- В декабре 2025 года мы ввели дополнительные 29 участков, включенных в зону платной парковки. В течение полугода наблюдали, каким образом там формируется загрузка. Первоначально тариф был минимальный – 100 рублей – и уже в мае, после изучения загрузки сделали дифференциацию. По поводу набережных Робеспьера и Смольной, где были «кресты», либо запрет на парковку, либо по каким-то причинам проектирование не прошло. Но никаких новых участков и новых районов не появилось. Происходит просто штатная доработка того, что есть, - сказал Михаил Курдяев.

Добавим, что город заработал за 2026 год от платных перехватывающих парковок уже более 75 млн рублей.