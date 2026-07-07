«Самый пышный букет - от любимой»: Мемориальный комплекс открыли на могиле экс-министра транспорта Романа Старовойта

На могиле Романа Старовойта открыли большой памятник. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

С утра вторника, 7 июля, на Смоленское кладбище на Васильевском острове в Петербурге шли вереницы серьезных людей в строгих пиджаках, вышедших из премиальных автомобилей. Это друзья и коллеги бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Ровно в годовщину его смерти (чиновники покончил с собой. – Прим.ред.) на могиле открыли большой памятник. Точнее, это можно назвать целым мемориальным комплексом.

На могиле Романа Старовойта установили дорогой и красивый мемориальный комплекс. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

На могиле Старовойта в Петербурге открыли большой мемориальный комплекс

Над могилой теперь находится платформа с массивными плитами из гранита. Рядом установлены два огромных «столба» с человеческий рост из серого и черного камня. Ранее источник «КП-Петербург» из сферы ритуальных услуг предполагал, что работы обошлись в 10-15 миллионов рублей. На одной из плит черного цвета золотыми буквами выгравировано стихотворение, сочиненное близкими в благодарность об усопшем.

«Для России ты сделал немало / Много строил, работал, искал. «Честь имею», - сказал, улыбнулся / И над питерским небом пропал…», - так заканчивается реквием.

Стихотворение в память об экс-министре. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Первой на кладбище, как рассказали «КП-Петербург» его сотрудники, появилась молодая девушка в черном платке. Ее встретил крупный мужчина – весь вторник он сопровождает знакомых Старовойта до его места погребения.

- Мужчина взял у девушки большую корзину с пышным букетом алых роз. Это была его любимая (молодая любовница Старовойта – Полина. – Прим.ред.), - уверены сотрудницы кладбища. – Она часто приходит к нему на могилу. В этот раз решила не привлекать внимания. На корзине ленточка с надписью «Любимому от Полины».

Со слов сотрудников кладбища, это букет от любовницы Полины. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Следующими, как говорят местные, Романа Старовойта навестили родственники, в том числе мать. Между ней и несколькими журналистами опять произошел конфликт, как и год назад.

- Они донимали ее вопросами, лезли с камерами. Она ругалась на них, называла варварами, - сказали «КП-Петербург» сотрудники кладбища.

На мемориальном комплексе появился и венок от коллег из Минтранса. Всего «КП-Петербург» насчитала пять корзин цветов на могиле покончившего с собой чиновника. Большая фотография Старовойта стоит у основания столба из черного камня. Там же – лампадка, в которой тлеет огонек.

Венок от коллег из Минтранса. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, Романа Старовойта не стало 7 июля 2025 года в подмосковном Одинцово. Он совершил самоубийство на фоне антикоррупционного расследования против его бывших коллег по правительству в Курской области. Чиновника похоронили в Петербурге на престижном Смоленском кладбище возле часовни Ксении Петербургской и могил актрисы Людмилы Сенчиной, певца Эдуарда Хиля и няни Пушкина Арины Родионовны. Он много лет учился, работал и прожил именно в Северной столице, здесь живут его родственники.

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