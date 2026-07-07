От Полины: Неизвестные убрали ленту с букета любовницы Старовойта, который она оставила на его могиле

Возлюбленная Старовойта Полина посетила могилу чиновника ранним утром. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Весь день к могиле бывшего министра транспорта России Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге стекается народ. Среди них коллеги, друзья и родственники. 7 июля годовщина со дня смерти чиновника. С раннего утра почтить память пришла девушка покойного Полина.

Она появилась там около 8 часов, чтобы не привлекать внимания. Как рассказали «КП-Петербург» сотрудники кладбища, девушку сопровождал крупный мужчина, который помог нести большую корзину с розами.

Этот букет был самым большим из всех, что стояли у памятника Старовойта. Сверху композиции прикреплена лента с надписью «Любимому от Полины». Но, как заметил корреспондент «КП-Петербург», к полудню лента пропала.

- Корзина с розами осталась, но ленту с надписью от кого она, убрал неизвестный, - передает журналист.

Вероятно, ленту могли спрятать родственники Романа Старовойта. Около 11 часов на могилу чиновника пришла его мать. Женщина была возмущена вниманию прессы и отгоняла фотографов от могилы. По словам сотрудников кладбища, между ней и журналистами вновь возник конфликт - похожая ситуация уже происходила год назад.

К полудню неизвестный убрал ленту с букета от любовница чиновника. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Они донимали ее вопросами, лезли с камерами. Она ругалась на них, называла варварами, - рассказали «КП-Петербург» очевидцы.

Напомним, в первую годовщину смерти на могиле появился памятник. Он выглядит как платформа с массивными плитами из гранита, а на ней арка с дверью также из гранита.

На одной из плит черного цвета золотыми буквами выгравировано стихотворение, сочиненное близкими в благодарность об усопшем.

На могиле также появился венок от коллег из Минтранса. Всего корреспонденты «КП-Петербург» насчитали пять цветочных корзин. У основания черного гранитного памятника установлена большая фотография Романа Старовойта, рядом горит лампада.

Напомним, Роман Старовойт ушел из жизни 7 июля 2025 года в Одинцово. Его похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, рядом с часовней Ксении Петербургской. Северная столица была для него родным городом: здесь он учился, работал, жил долгие годы, а сейчас здесь остаются его близкие родственники.

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