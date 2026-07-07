Круглосуточные группы в детсадах для неполных семей могут появиться в Петербурге

По словам Бельского, возможность создания круглосуточных групп в детских садах также предусмотрена. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице рассматривают инициативы по поддержке одиноких родителей, включая создание круглосуточных групп в детских садах и развитие ясельных учреждений. Эти меры направлены на облегчение жизни родителей, совмещающих воспитание детей, работу и домашние обязанности. Об этом сообщил глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

- В настоящее время в Петербурге функционирует около 2,5 тысяч ясельных групп, которые посещают более 43 тысяч малышей. Планируется, что в 2026–2027 учебном году будут открыты еще 83 ясельные группы, - рассказал Бельский.

Как отметил Бельский, возможность создания круглосуточных групп в детских садах также предусмотрена.

- Пока мы не видим массового запроса родителей на этот формат, но, если потребность будет расти, город, конечно, будет на неё реагировать, - отметил спикер ЗакСа.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что вторая волна записи в первые классы стартовала в Петербурге 6 июля.

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