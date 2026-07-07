Плату за парковку в Петербурге могут повысить после 1 января 2027 года

До 1 января 2027 года повышения стоимости за парковку в Петербурге не будет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость парковочных мест в платном парковочном пространстве Петербурга не планируют повышать до 1 января 2027 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

- До 1 января 2027 года повышения стоимости за парковку не будет, - объяснила Бахмутская.

Также на пресс-конференции подняли один из важных вопросов, касаемый платного въезда в центр Петербурга. По заверению директора городского центра управления парковками Михаила Курдяева, такие новшества вводить пока не планируют.

- На данный момент создание платного въезда в центр города не планируется. Подобных планов нет ни у нас, ни у градостроителей, ни у кого, - отметил Курдяев.

Кстати, примечательно, что после подорожания парковки в Петербурге ею стали пользоваться на 28 процентов меньше. Однако, город все равно заработал на парковках 3,7 миллиарда с начала 2026 года.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max