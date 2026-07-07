После подорожания парковки в Петербурге ею стали пользоваться на 28% меньше

Рассказываем, что изменилось в платных парковках за последнее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 июля в городе заработают новые платные парковки на двух набережных – Смольной и Робеспьера. Однако глава Центра управления парковками Михаил Курдяев отмечает, что это просто «доработка» уже существующих зон парковок, а не новые участки.

- В конце прошлого года, в декабре, было дополнительно введено еще 29 участков улично-дорожной сети, включенной в зону платной парковки. Все они находятся в зоне существующей платной парковки, но по тем или иным причинам не попали в проектирование. Сейчас просто происходит доработка уже существующей зоны, - объяснил Курдяев на пресс-конференции в ТАСС.

Отметим, что чуть больше тысячи дополнительных мест было введено в оборот в декабре. Первоначально тариф на них был минимальный - 100 рублей - но уже в мае, после изучения загрузки Центр провел дифференциацию тарифов.

После повышения тарифов в городе стали на треть меньше использовать платную парковку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К слову, в целом по городу после подорожания платной парковки (введения «дифференцированных тарифов»), отмечает Курдяев, количество транзакций сократилось на 28%, то есть почти на треть. Чиновники считают, что часть водителей стала пересаживаться на общественный транспорт и реже приезжать в центр на личном авто.

Напомним, с осени прошлого года стоимость часа парковки зависит от загрузки зоны и варьируется от 100 до 360 рублей. До этого везде было по 100 рублей. Представители Смольного заверили на конференции, что цена не будут поднимать до 1 января 2027 года.

Но и с текущими тарифами город успел заработать миллиарды на платной парковке. Так, от перехватывающих стоянок в прошлом году в казну пошло 16, 2 миллиона рублей, от городских (те, что находятся за шлагбаумом) – 141 миллион. В этом году перехватывающие пополнили кошелек на 6,7 миллиона, городские – 68,9.

Что касается платных парковок на улично-дорожной сети, то в прошлом году только за парковочные разрешения для жителей город получил 177 миллионов, еще 417 - месячные годовые абонементы и 5,5 миллиардов город заработал на самой парковке от почасовой оплаты. Общей сложность, в 2025 году в городскую казну с парковок поступил 6,1 миллиарда рублей. За первое полугодие 2026-го - 3,7 миллиарда. Если брать весь период существования платных парковок, который идет с 2015 года (активное развитие – с 2021 года), то это 19, 7 миллиарда рублей.

Кстати

Самые загруженные стоянки и платные парковки:

На Парнасе, Гражданском проспекте, Тепловозной улице (м. Рыбацкое), а также у Московского вокзала, на Казанской улице, площади Островского, в сезон – в Петергофе и Кронштадте.

Для каршеринга бесплатную парковку город вводить не собирается. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос-ребром

Почему не сделают бесплатные парковки для каршеринга? Это же альтернатива общественному транспорту…

- Каршеринговые компании активно развивают свой бизнес, почему город должен делать им дополнительные послабления? Точно так же мы не делаем их для самокатов, - настаивает глава Центра управления парковками Михаил Курдяев. - При введении льгот для каршеринга надо рассматривать и действия с их стороны: перевод компаний в Петербург и оплата налогов здесь, дополнительные отчисления в фонд города, лимиты на использование флотов для использования в тех или иных районов города – вряд ли вы хотите, чтобы рядом с Адмиралтейством стояли ровными рядами каршеринговые авто абсолютно бесплатно? Кроме того, в центре платных мест чуть больше 48 тысяч, каршеринговых авто – порядка 2,1 миллиона. Согласитесь, флот каршеринга, сосредоточенный весь в центре, будет выглядеть, мягко говоря, неадекватно?

В тему

Во дворах платную парковку делать не будут

По словам зампреда Комитета по транспорту Александры Бахмутской, им часто пишут жители центральных районо с вопросом, можно ли включить парковочное пространство во внутриквартальные проезды. Однако в соответствии с действующим законодательством платные парковочные места могут быть созданы только на дорогах регионального значения.

- По этой причине сделать платным внутридворовое парковочное пространство у нас нет права, - отвечает Бахмутская.

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