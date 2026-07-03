Поиски 12-летней девочки, пропавшей в СНТ в Ленобласти, завершились трагедией

На месте работает следственный отдел. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Поиски 12-летней Миланы, пропавшей в Тосненском районе Ленинградской области, завершились трагически. Найдено тело ребенка. Об этом стало известно «КП-Петербург».

- На месте работает следственный отдел, выясняются обстоятельства случившегося, - рассказал источник.

Девочка ушла за грибами в СНТ «Захожье» и не вернулась. Последний раз она выходила на связь в пять часов вечера 2 июля - Милана сообщила отцу, что собирает лисички на лесной опушке. После этого телефон отключился, и связь прервалась. По камерам видеонаблюдения удалось отследить путь ребенка: девочка вышла из леса и двигалась по садоводству, но до дома так и не дошла.

Поисками занимались волонтеры нескольких поисково-спасательных отрядов, в том числе ПСО «Северо-Запад». Они опубликовали приметы девочки: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. На ней были желтый дождевик, футболка, черные джинсы и кеды. Предположительно, с собой у Миланы был рюкзак.

Следственные органы устанавливают причину гибели ребенка. Ведется проверка.

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