Состоялась торжественная церемония награждения сотрудников «Россети Ленэнерго», приуроченная к празднованию 140-летия компании

Фото: «Россети Ленэнерго»

Работники компании получили награды за персональные достижения и многолетний добросовестный труд. Кроме того, коллективу компании вручена благодарность Губернатора Санкт Петербурга за большой вклад в развитие инженерно энергетического комплекса города.

Компания ведет свою историю с июля 1886 года, когда в Санкт Петербурге было зарегистрировано промышленно коммерческое «Общество электрического освещения». В дальнейшем оно открыло отделения в других городах и внесло большой вклад в развитие отрасли.

Сегодня организация – одно из крупнейших отечественных электросетевых предприятий. В ее структуру входят девять филиалов, общая численность персонала составляет почти 9 тыс. человек. Производственные активы насчитывают более 33 тыс. подстанций и свыше 90 тыс. км линий электропередачи.

«Масштаб работы «Россети Ленэнерго» постоянно растет, увеличиваются вложения в развитие энергосистемы Санкт Петербурга и Ленинградской области. Планируем, что за ближайшие пять лет объем инвестиций составит почти 340 млрд рублей. Это значит, что на карте появятся новые высокотехнологичные подстанции, будут модернизированы сети и созданы условия для реализации мегапроектов – таких, как строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, курорта «Санкт-Петербург Марина», нового разводного моста через Неву», – сказал Андрей Рюмин.

Глава Группы «Россети» поблагодарил сотрудников компании за надежную работу, отметив также существенный вклад ветеранов в достижения компании.

«140 лет – не просто цифра. Это огромный путь компании, стоявшей у истоков развития электроэнергетики всей страны. Наши коллеги во многом были первопроходцами и во все времена верой и правдой служили ленинградской земле. Мы по праву гордимся своей историей. Сегодня от слаженной работы «Россети Ленэнерго» зависит развитие Петербурга и Ленинградской области, комфорт и благополучие миллионов людей. Достижения компании – заслуга каждого работника, всего нашего большого коллектива. Благодарю каждого из вас за личный вклад в общее дело», – подчеркнул Игорь Кузьмин.