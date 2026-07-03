В Петербурге выполнили бюджетные обязательства на сумму 479 млрд рублей к 1 июля

С учетом контрактов, находящихся в процессе размещения, показатель достиг 85,4 процента. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге к 1 июля выполнили бюджетные обязательства на сумму 479,7 миллиарда рублей. Это составило 82,8 процента от запланированного объема. С учетом контрактов, находящихся в процессе размещения, показатель достиг 85,4 процента. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко.

- Губернатор Александр Беглов установил план на первое полугодие – 80 процентов завершенных контрактов. Распоряжение о досрочном заключении государственных контрактов успешно реализовали, - отметили в пресс-службе аппарата.

Наилучшие результаты по заключению контрактов продемонстрировали комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников, администрация Красносельского района и комитеты по транспорту, благоустройству, развитию транспортной инфраструктуры и строительству.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что проект по созданию Ново-Адмиралтейского моста в Петербурге завершат к 2027 году.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max