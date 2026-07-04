«Вашей Насти больше нет»: Мужа обвинили в истязании и доведении до суицида художницы из Петербурга в Таиланде

Художница из Петербурга совершила суицид в Таиланде, ее мужа отправили за решетку, а маленькому сыну грозит детдом. Фото: Светлана Шерстобоева

В Таиланде расследуют гибель художницы из Петербурга Анастасии. По словам общественницы Светланы Шерстобоевой, которая помогает там русскоязычным туристам, перед трагедией над ней издевался муж Михаил.

- С утра он обварил ее кипятком, выбросил вещи с балкона. Настя пожаловалась матери, а потом покончила с собой. Дома остался двухгодовалый сын и муж, который довел ее до суицида, - сообщила активистка.

Пара была не разлей вода до момента, когда им пришлось выживать в Таиланде. Фото: Светлана Шерстобоева

Анастасия и Михаил познакомились в Крыму на туре йогов, влюбились и сыграли свадьбу в Петербурге. Пару лет назад муж продал квартиру в Северной столице, и пара улетела в Таиланд на ПМЖ. Настя тогда уже была беременна мальчиком, говорят ее близкие, роды прошли дома, успешно. Но потом начались проблемы…

- Оба потеряли паспорта, просрочили визу. Михаил не работал, семья перебивалась с воды на хлеб только благодаря Насте – она брала заказы на удаленке в издательстве, - рассказывает Шерстобоева.

Со слов общественницы, Михаила арестовали, но в доведении до суицида его не обвиняют, наоборот, ему вменили только нарушение миграционного законодательства. Перед задержанием он успел позвонить матери Анастасии.

- Он заорал в трубку: «Сядьте! Вашей Насти больше нет!». До самого приезда полиции вдовец просил у родителей прощения, говорил, что ему надо было вести себя по-другому.

Михаил был тусовщиком и увлекался йогой до переезда в Тай. Фото: личная страница ВКонтакте

У Анастасии остались пожилые родители. Дедушка хотел как можно скорее вылететь за внуком, потому что его могут отправить в детдом, но ему не хватает денег на билет – их стоимость составляет 260 тысяч рублей. Пока что с ребенком сидит тайка, хозяйка квартиры. Волонтеры в Таиланде организовали сбор для помощи семье.

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