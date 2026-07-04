Артур Пирожков спел на Невском и обнял легендарную танцующую бабушку. Фото: скриншот видео t.me/family2026

Александр Ревва выступил на Невском проспекте в образе Артура Пирожкова. Да не один, а с легендарной «Гранд Мадам», пенсионеркой Ольгой Богачевой, танцующей на улицах Северной столицы последние несколько месяцев. Подробности о неожиданном дуэте звезды и бабушки рассказал «КП-Петербург» уличный танцор Максим Игнатьев, чьи ролики с Ольгой Владимировной ранее взорвали Интернет.

- Он (Ревва. – Прим.ред.) просто гулял по городу после выступления на VK Fest. Проходил мимо и увидел нас, что мы танцуем под его трек, - поделился с редакцией Максим. – Раньше Александр уже лайкал мои видео с Ольгой. А теперь мы станцевали, это очень круто. Он сказал много теплых слов, ему все понравилось.

Артур Пирожков спел на Невском проспекте с танцующей бабушкой Ольгой Богачевой Видео: Максим Игнатьев / t.me/family2026

Вокруг Артура Пирожкова и петербургских ребят тут же собрались сотни случайных прохожих.

- Поднимите все руки, и встаньте в ряд! - скомандовал Ревва и начал петь свой хит «Чика» («Чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника»).

А за несколько часов до похода на Невский Артур Пирожков был на сцене VK Fest. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ольга Владимировна тут же начала импровизировать в танце со своими молодыми коллегами.

- Только посмотрите, как она двигается, Гранд Мадам. Обалдеть! Давайте ей поаплодируем! – отреагировал певец, а в конце выступления обратился напрямую к бабушке. – И без тебя мне никак!

В ответ Ольга строго, но с любовью погрозила пальцем артисту. На том и разошлись.

В обязательной программе - обнимашки двух легенд. Фото: скриншот видео t.me/family2026

Добавим, что недавно Ольга Богачева стала «Медиаперсоной года-2026» по версии «Комсомольской правды в Петербурге». А ее душераздирающую историю, полную приключений и предательств (там даже есть про свадьбу с молодым мужем!) читайте в большом интервью с героиней.

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