Удивлять, вдохновлять и верить в чудо: «Комсомолка» наградила главных «Медиаперсон года-2026»

"Комсомольской правды в Петербурга" наградила двенадцать медиаперсон года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Искренние улыбки, тепло объятий на сцене, признания в любви к своему делу. Именно так выглядит ежегодный «Белый бал» «Комсомолки», на котором мы вручаем награды «Медиаперсона года» героям наших публикаций, людям, чьи истории знал и обсуждал весь город. В этом году «Белый бал» проходит уже в 12-й раз. И каждый раз на нашем торжестве новый состав героев, новые истории, новые трогательные моменты. Не обошлось и без сюрпризов.

Центр имени Курехина принял несколько сотен друзей "Комсомолки". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двенадцатый "Белый бал" "Комсомольской правды" прошел в Петербурге

Традиции и инновации

В прошлом году «Белый бал» был посвящён 100-летию «Комсомольской правды», все прошло масштабно, красиво, по-настоящему празднично. Казалось, ну что может быть круче? Как переплюнуть собственный юбилей? Но «Комсомолка» умеет удивлять. И в этот раз мы вновь доказали: газете, которой больше века, не страшны никакие перемены, потому что она сама идёт в ногу со временем.

Награждать «Медиаперсон года» ведущие Ольга Маркина и Кирилл Манжула вышли на сцену не одни. Рядом с ними был… искусственный интеллект по имени ИИгорь. Он зачитывал профили номинантов, причем, делал это ничуть не хуже живого диктора. «Комсомолка», как выяснилось, занимает первое место среди СМИ в рейтинге источников нейросетей, так что нам все по плечу!

На красной дорожке тем вечером позировали не только люди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- С искусственным интеллектом надо дружить! Совсем заменить себя не дадим, но помогать - почему бы и нет, - заявили ведущие.

Да и место для бала мы выбрали соответствующее: церемония прошла в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина.

- Это центр новаторства, смелых идей, и наши медиаперсоны именно такие люди, Они вдохновляют, двигают нас вперёд, дарят позитив, а иногда и негатив. Но за это мы любим искренне всех героев наших публикаций, - сказала генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Петербурге» Ирина Жеглова. - За 101 год мы собрали свой уникальный КОД УСПЕХА – из доверия читателей, энергии наших журналистов и смелости идти вперёд.

Гендиректор и главный редактор "Комсомольской правды в Петербурге" Ирина Жеглова подчеркнула, что благодаря таким теплым и душевным церемониям газета оправдывает свой статус самого народного СМИ страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальное настроение нашему вечеру задавал симфонический оркестр «Таврический» под руководством главного дирижера и художественного руководителя, директора Государственной Филармонии для детей и молодежи Михаила Голикова.

Герои с большим сердцем

Каждый раз, выбирая героев для премии, мы смотрим не просто на громкую славу или хайповые инфоповоды. Важно, чтобы за историей стояла суть, чтобы человек своим примером менял пространство вокруг. Чтобы его поступок или труд имели настоящее значение - для города, для людей, для страны. Именно таких героев чествовали на «Белом бале».

- Есть средства массовой информации, которые живут за счёт тиражирования негативных информационных поводов. Есть СМИ, которые сухо освещают даже самые интересные события. А есть маленькое количество средств массовой информации, которые хорошие новости умеют хорошо и интересно освещать, и «Комсомольская правда» - одна из них, - подтвердил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Археолог Александр Бутягин пошутил, что он "медиаперсона поневоле" и принял награду из рук Бориса Пиотровского. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Например, одним из лауреатов нашей премии стал археолог Александр Бутягин - заведующий сектором античного мира Эрмитажа. Этой весной он нашёл в Керчи два клада золотых монет, а следом оказался в польской тюрьме.

- Меня чрезвычайно поддерживало множество людей, и российская пресса, в том числе и «Комсомольская правда». Поддержка чувствовалась даже там, в маленькой камере, - признался Александр.

Одним из самых трогательных моментов стало появление Марии Макаренко. 2 апреля она родила однояйцевых четверняшек - случай один на 15,5 миллиона родов. Малышек-близняшек - Аню, Софью, Василису и Настю - сейчас приходится различать по цветным ленточкам на ручках.

- Женщинам, которые хотят забеременеть, не отчаивайтесь! Чудеса случаются, всё будет хорошо, - сказала Мария со сцены.

Многодетные отцы Грачья Погосян и Виталий Милонов дали пару советов чудо-маме четверняшек-близняшек Марии Макаренко. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К этому пожеланию присоединился депутат Государственной Думы Виталий Милонов, тоже многодетный отец.

- Чтобы родить сразу четырех - это высшее мастерство, так могут только самые лучшие русские женщины! Хотелось бы передать всю энергию и добро, которое вы несете, всем нашим замечательным женщинам, чтобы они беременели и рожали!

А вот история, от которой замирает сердце. 25 февраля полуторагодовалый мальчик выпал из окна 10-го этажа на Богатырском проспекте. Его поймали три женщины - Анна Кабашова, Ольга Артемьева и Екатерина Безгубова. Растянули куртку, как батут, малыш упал, но выжил.

Анна Митянина от лица аппарата детского омбудсмена поблагодарила медсестер и воспитательницу за спасение упавшего с 10 этажа малыша. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В жизни всегда есть место подвигу. Слова, по-моему, избиты, все их прекрасно знают. Но есть ещё один выбор - моральный и нравственный, с которым рано или поздно сталкивается каждый: что важнее, сохранить себя или спасти другого? Вот сегодня искусственный человек говорит за нас на сцене, но человеку нужен человек. Если бы вас не было, этого ребёнка уже бы не было. Вы спасли маленькую жизнь. За это вам низкий поклон, - обратилась к номинанткам уполномоченный по правам ребёнка Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Секреты счастья

От спасённых малышей - к тем, кто доказывает: возраст не помеха. 71-летняя учительница географии Ольга Богачёва танцует хип-хоп на Невском. Ирина Жидкова, которая больше 30 лет работает дворником, стала «самым милым дворником России». Её видео набрали миллионы просмотров, а люди со всей страны собрали ей на день рождения миллион рублей. Кстати, Ирина Михайловна давно дружит с «Комсомолкой».

Танцующая бабушка с Невского Ольга Богачева и ее молодой спутник Станислав зажигали тем вечером и на сцене, и в закулисье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- «Комсомолка» в 13 лет выпустила меня в трудовую жизнь. Сейчас мне 73, и все 60 лет я с «Комсомолкой», - сказала она со сцены.

Самый милый дворник России Ирина Жидкова вышла на заслуженную пенсию и получила статуэтку от любимой "Комсомолки". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конечно все гости хотели бы сохранить активность в преклонном возрасте. И пару практических советов они получили

- Все наши цифры в голове. Что мы себе поставим, то и будет. Мой секрет долголетия - долгосрочные планы. На 5, 10, 20 и 30 лет. Если они есть, вы ещё нужны Вселенной, - поделился заслуженный артист России Сергей Рогожин.

В конце церемонии для гостей выступил заслуженный артист России Сергей Рогожин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще один рецепт долголетия выдал бессменный лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша, медиаперсона 2026 года:

- У меня два дня рождения - день, когда я родился, и день, когда перестал употреблять алкоголь. И я счастлив. Чего и всем желаю!

Легенда Ленинградского рок-клуба Олег Гаркуша после праздника поехал работать на дачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А пластический хирург Ольга Филиппова чувствовала себя на «Белом бале» настоящей Золушкой. Петербурженка оперирует детей с гигантскими невусами, к ней на операции едут пациенты из Америки, Турции, Австрии, Ирана.

- Неожиданно и приятно. Сначала много работаю без выходных, а потом меня приглашают на «Белый бал». Спасибо за это! Интерес иностранных пациентов к нашей работе возрастает, мы транслируем в мир доброту, эмпатию и профессионализм.

Ольга Филиппова помогает детям и взрослым с невусами со всего мира. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Награды в этот вечер нашли своих героев в самых разных сферах. Конструктор Алексей Гарагашьян, создатель вездеходов и боевого пикапа «Фарис», командир воинской части радиоэлектронной борьбы подполковник Руслан Зиатдинов и его бойцы - те, кто каждый день защищает небо Петербурга и выполняет боевые задачи в зоне СВО. Команда аэропорта Пулково получила награду за то, что даже в самые сложные времена создаёт для пассажиров «ощущение дома». Спортивный дух вечера поддержал фитнес-тренер и победитель шоу «Титаны» Олег Виллард. Он напомнил, что начать тренироваться можно в любом возрасте и тренировки - это не только про силу, но и про работу мозга.

"Титан" Олег Виллард призвал всех гостей бала заниматься спортом и верить в себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А самой необычной номинацией стал «Двое на Эльбрусе, считая собаку»: Джек-рассел-терьер Майло вместе с хозяином Игорем Гайсиным покорил высоту 5 642 метра, став первым в мире в своей породе. Украшением вечера стала Наталья Андрейчук - победительница конкурса «Миссис Земной шар», основатель студии дизайна и многодетная мама.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поблагодарил подполковника Руслана Зиатдинова и его бойцов за точную работу ПВО и охрану города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ну а в будущем среди наших медиаперсон могут появиться представители бизнеса. На полях ПМЭФ-2026 «Комсомольская правда в Петербурге» и региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве.

- Я искренне горжусь нашей совместной работой в информационной сфере и уверен, что мы многого добьёмся, - говорит председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Глава Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов наградил руководителя пресс-службы Пулково Александру Саблину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После торжественной церемонии награждения гостей ждали фуршет, фотозоны и розыгрыш призов. Но назвать наш праздник просто светской вечеринкой было бы неправильно. Это место, где встречаются прошлое и будущее, традиции и смелые идеи. Но главное, мы каждый год напоминаем: медиаперсонами года становятся не только те, кто в топе новостей, а те, чья история способна тронуть, вдохновить и объединить.

По традиции "КП" угощала гостей праздничным тортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конкретно

Кто стал «Медиаперсоной года-2026»:

- Номинация «вКЛАД в будущее» - археолог, заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

- Номинация «Лот №1» - бессменный лидер группы «АукцЫон», актёр и музыкант Олег Гаркуша.

- Номинация «Уникальная мама» - Мария Макаренко, мама однояйцевых четверняшек, родившихся 2 апреля (уникальный случай - один на 15,5 миллиона родов).

- Номинация «Стражи неба» - командир воинской части радиоэлектронной борьбы подполковник Руслан Зиатдинов и его бойцы.

- Номинация «Высший пилотаж» - команда аэропорта Пулково.

- Номинация «Ангелы под прикрытием» - Анна Кабашова, Ольга Артемьева и Екатерина Безгубова, поймавшие ребёнка, выпавшего из окна 10-го этажа.

- Номинация «Супер стар» - Ольга Богачёва (71-летняя учительница географии, танцующая хип-хоп) и Ирина Михайловна (дворник, ставшая «самым милым дворником России»).

- Номинация «Двое на Эльбрусе, считая собаку» - Игорь Гайсин и его Джек-рассел-терьер Майло, первыми в своей породе покорившие Эльбрус (5 642 метра).

- Номинация «Супергерой в белом халате» - Ольга Филиппова, доктор медицинских наук, пластический хирург.

- Номинация «Титанические подвиги» - Олег Виллард, фитнес-тренер, участник шоу «Титаны», мастер спорта по гребле.

- Номинация «Кулибин XXI века» - Алексей Гарагашьян, конструктор, разработчик вездеходной техники и боевого пикапа «Фарис».

- Номинация «Дизайнер собственной жизни» - Наталья Андрейчук, победительница конкурса «Миссис Земной шар», основатель студии дизайна NA Design

"Комсомолка" - собаке друг! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сказано

В день «Белого бала» обращение к нам направил губернатор города Александр Беглов:

«Социально значимая премия занимает особое место в жизни Северной столицы. Мы чествуем новаторов образования и науки, лидеров бизнеса, меценатов и волонтёров, спортсменов и деятелей искусства — тех, кто предан своему призванию и общественной миссии, помогает находить ответы на вызовы времени и своим примером вдохновляет других на добрые поступки.

Выражаю благодарность организаторам — медиагруппе «Комсомольская правда» — за создание и реализацию важного проекта. Поддержка профессионалов, которые вносят весомый вклад в отечественную журналистику и медиасферу, имеет огромное значение для настоящего и будущего нашего города и страны».

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