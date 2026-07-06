Суд обязал выплатить 67 млн рублей в бюджет РФ за обрушение крыши в ИТМО

16 февраля 2019 года в корпусе ИТМО обвалились крыша и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с четырех должностных лиц более 67 млн рублей в пользу бюджета РФ. Они признаны виновными в халатности, из-за которой в 2019 году обрушилась крыша в одном из корпусов ИТМО на улице Ломоносова.

Уголовное дело в отношении Алексея Аксеновича, Дмитрия Писарева, Татьяны Лебедевой и Алексея Шамолина возбудили по факту халатности. Следствие установило: их бездействие привело к обрушению кровли здания, которое является объектом культурного наследия. Позже дело закрыли из-за истечения срока давности, но это не освобождает от материальной ответственности.

- Прекращение уголовного преследования не считается реабилитирующим обстоятельством, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Напомним, 16 февраля 2019 года в корпусе ИТМО обвалились крыша и перекрытия между четвертым и пятым этажами. В тот момент в здании находилась группа иностранных студентов - из вуза эвакуировали более 80 человек. К счастью, никто не погиб.

Причиной обрушения назвали нарушения при ремонте: строительные материалы хранили с нарушением правил, что привело к перегрузу конструкций. Студенты рассказывали, что крыша в здании постоянно протекала, под нее даже ставили ведра.

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