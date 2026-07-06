Изменения в движении коснутся и общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 7 июля начнется второй этап ремонтных работ на Невском проспекте. В связи с этим участок от Исполкомской улицы до площади Александра Невского полностью перекроют для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Работы продлятся до 14 июля.

Работы продлятся до 14 июля. Фото: https://t.me/krti_spb

Изменения в движении коснутся и общественного транспорта - автобусов и троллейбусов. Маршруты будут изменены. Для получения подробной информации о новых маршрутах рекомендуется посетить сайт СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Изменения в маршрутах транспорта. Фото: https://t.me/krti_spb

- Просим всех горожан быть внимательными и заранее планировать свои поездки, выбирая альтернативные маршруты. Это поможет избежать неудобств и задержек в пути, - рассказали в пресс-службе комитета.

Изменения в работе троллейбусов. Фото: https://t.me/krti_spb

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что первый этап ремонтных работ на Невском проспекте стартовал с 28 июня. Работы затронули участок от площади Восстания до Исполкомской улицы.

График работы автобусов временно изменят. Фото: https://t.me/krti_spb

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