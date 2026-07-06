Вот такую большую корзину с лисичками собрали в Кировском районе. Фото: https://vk.com/grib_spb

В Ленобласти стартовал грибной сезон. В лесах региона любители «тихой охоты» находят множество грибов: лисички, подосиновики и белые грибы радуют грибников своим урожаем. Так, в грибники собрали несколько больших корзин лисичек в Выборгском и Кировском районах области, и целую корзину яркой и сочной морошки во Всеволожском районе.

Урожай морошки порадовал жителей Всеволожского района. Фото: https://vk.com/grib_spb

- Набрали мы и грибов, и ягод. Земляника медовая, очень сладкая. Ягоды черники как жемчужинки - крупные. Встретили розовую лишайницу в траве, послушали птиц. Зарядились на неделю вперед, - отметили любители «тихой охоты» в ВК-сообществе «Грибы и Грибники СПб».

Такой улов после "охоты" достался в Выборгском районе. Фото: https://vk.com/grib_spb

Такой большой улов собралось собрать во Выборгском районе.

А такую корзину собрали в Орехово. Фото: https://vk.com/grib_spb

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, что в лесах Ленобласти стартовал сезон сбора лесной земляники. Земляника предпочитает опушки, разреженные леса и вырубки - места, где часто можно встретить гадюк. Поэтому, прежде чем отправиться на ягодную полянку, важно проявить осторожность.

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