«Дом Ропса» на Петровской косе восстановят по архивным материалам после пожара 6 июля

Днем 6 июля сгорел объект культурного назначения - Дом Ропса. Фото: https://max.ru/kgiopspb

Днем 6 июля огонь уничтожил объект культурного наследия регионального значения - «Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов „Ропс и К“ с садом». Дом расположен на Петровской косе, 9, литера Б. Пламя охватило старинный особняк полностью, а чтобы потушить пожар понадобился не один час. После происшествия КГИОП выступил с заявлением о подготовке обращения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Огонь почти полностью уничтожил здание. Фото: https://max.ru/kgiopspb

- КГИОП проводит контрольно-надзорные мероприятия и готовит заявление о возбуждении уголовного дела». Фотофиксация, обмеры и материалы из архивов позволяют восстановить дом Ропса, - рассказали в пресс-службе КГИОП.

Здание признали памятником в 2016 году, а в 2023 году передали в оперативное управление СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды». Однако организация не выполнила свои обязательства по сохранению объекта.

Дом очень долгое время стоял заброшенным. Фото: https://max.ru/kgiopspb

КГИОП подавал иск в Арбитражный суд, и по достигнутому мировому соглашению первоочередные противоаварийные работы должны были быть завершены до апреля 2025 года, а капитальный ремонт и реставрация - до октября 2027 года. В ноябре 2025 года и июле 2026 года ведомство выносило предупреждения ответственному пользователю.

Сам дом был возведен в 1895–1897 годах в стиле модерн для купца 1-й гильдии Вильяма Ропса, владельца завода минеральных смазочных масел на Петровском острове. После его смерти управление заводом перешло к сыну Эрнесту.

САмо здание было выполнено в стиле модерн. Фото: https://max.ru/kgiopspb

Предположительно, на первом этаже здания располагалась контора, а на втором - жилые апартаменты владельца. В 1930-х годах здание переоборудовали под яхт-клуб: к нему пристроили деревянную террасу и флагшток. При этом парадная лестница, окна и двери были сохранены. С 1980-х годов, после переезда яхт-клуба, здание оставалось пустым.

Дом будут восстанавливать по архивным материалам. Фото: https://max.ru/kgiopspb

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