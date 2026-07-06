«Дом Ропса» на Петровской косе восстановят по архивным материалам после пожара 6 июля

Днем 6 июля огонь уничтожил объект культурного наследия регионального значения - «Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов „Ропс и К“ с садом». Дом расположен на Петровской косе, 9, литера Б. Пламя охватило старинный особняк полностью, а чтобы потушить пожар понадобился не один час. После происшествия КГИОП выступил с заявлением о подготовке обращения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
- КГИОП проводит контрольно-надзорные мероприятия и готовит заявление о возбуждении уголовного дела». Фотофиксация, обмеры и материалы из архивов позволяют восстановить дом Ропса, - рассказали в пресс-службе КГИОП.
Здание признали памятником в 2016 году, а в 2023 году передали в оперативное управление СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды». Однако организация не выполнила свои обязательства по сохранению объекта.
КГИОП подавал иск в Арбитражный суд, и по достигнутому мировому соглашению первоочередные противоаварийные работы должны были быть завершены до апреля 2025 года, а капитальный ремонт и реставрация - до октября 2027 года. В ноябре 2025 года и июле 2026 года ведомство выносило предупреждения ответственному пользователю.
Сам дом был возведен в 1895–1897 годах в стиле модерн для купца 1-й гильдии Вильяма Ропса, владельца завода минеральных смазочных масел на Петровском острове. После его смерти управление заводом перешло к сыну Эрнесту.
Предположительно, на первом этаже здания располагалась контора, а на втором - жилые апартаменты владельца. В 1930-х годах здание переоборудовали под яхт-клуб: к нему пристроили деревянную террасу и флагшток. При этом парадная лестница, окна и двери были сохранены. С 1980-х годов, после переезда яхт-клуба, здание оставалось пустым.
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