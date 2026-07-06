Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге 6 июля

Особо подтопило Красносельский и Петродворцовый районы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нескольких районах Петербурга 6 июля прошли сильные ливни. Особенно пострадал Красносельский район, где с начала дня выпало 45,17 мм осадков - это половина месячной нормы. В Петродворцовом районе зафиксировано 26,42 мм осадков, в Невском - 39,27 мм. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

К слову, ливневая канализация работает исправно и обычно справляется с нормативным объёмом осадков. Однако при очень сильном дожде на улицах могут возникать временные скопления воды.

- Сегодня утром вода скопилась возле станции метро «Рыбацкое» на Тепловозной улице, но в течение короткого времени была полностью удалена в канализацию, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

О скоплениях воды можно сообщить по телефонам 004 или 576-14-83.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что около месячной нормы осадков выпало в Петербурге 2 июля.

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