Луна с папой Тьяго в Петергофе. Фото: соцсети семьи Феннер

Решающую операцию девочки «с маской Бэтмена» проведут в Петербурге 22 июля, сообщила ее семья и лечащий врач в соцсетях. Это хирургическое вмешательство должно стать последним в России – врачи планируют полностью очистить личико Луны Феннер от рубцов и остатков невуса (родимого пятна).

Малышка спокойно ездит в петербургском метро. Фото: соцсети семьи Феннер

Напомним, в 2026 году девочка прилетела в Северную столицу уже в третий раз, за прошлые этапы лечение удалось «заменить» новой кожей 80% проблемных участков, осталось совсем немного, и малышка наконец-то заживет здоровой и полноценной жизнью в Америке, где с самого рождения ей приходилось переживать травлю из-за своей необычной родинки на лице.

Луна шла к этой операции всю свою жизнь. Фото: соцсети семьи Феннер

В мае этого года Луне имплантировали под кожу сразу четыре тканевых экспандера (баллончика-расширителя): два в боковые части лица, один на лбу и один в теменной области. В течение полутора месяцев расширители «подкачивают» физраствором, чтобы те «надувались» и растягивали здоровую кожу, излишками которой вскоре и будут заменять проблемные участки.

Судя по снимкам с перевязок, которые семья прислала «КП-Петербург», экспандеры (или «шарики», как их называет сама Луны и ее родители) уже размером с небольшую грушу или картошечку.

- Шары уже огромные. Но нам все еще нужно больше кожи, чтобы было достаточно для окончательной операции, - рассказала мама Луны Кэрол.

Вот так надулись экспандеры на лице девочки. Чем они больше - тем больше кожи, нужной для пластики. Фото: предоставлено "КП"

К 22 июля, когда планируется основная операция, благодаря экспандерам у малышки уже будет необходимое количество кожных избытков. Параллельно с Луной в той же клиники проходит лечение и ее подружка по несчастью – Деми Нгуен. Она тоже из Америки и родилась с похожей родинкой на лице. Глядя на предыдущий результат лечения Луны, семья этой девочки тоже решила лечиться в Петербурге. Это их второй визит в город на Неве, и уже 9 июля Деми проведут основную операцию (ее экспандеры уже полностью заполнены. – Прим.ред.).

- Конечно, Луне еще предстоит восстановление бровей и, возможно, девочки захотят в дальнейшем пройти косметологические процедуры, но основная хирургическая работа будет завершена, - сообщает их лечащий врач, ожоговый и пластический хирург Ольга Филиппова.

Общая беда связала девочек и их семьи крепкой дружбой. Фото: соцсети семьи Феннер

Больше всего Луна любит в Петербурге храмы. Фото соцсети семьи Феннер

Но а пока есть время до главной операции в жизни, Луна прекрасно себя чувствует и, несмотря на перебинтованное личико и вздутые экспандеры, не теряет ни минуты в Северной столице. Феннеры много ходят по музеям, церквям и паркам, катаются на корабликах, пробуют русскую кухню и даже вместе с медицинской командой ходили болеть за Бразилию на Чемпионате мире по футболу – 2026 (родители Луны – переселенцы из Бразилии).

Кэрол, Луна и Ольга болеют за Бразилию на ЧМ. Фото: соцсети Ольги Филипповой

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