Александр Дрозденко призвал жителей отдыхать только на оборудованных пляжах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти оборудуют 20 мест для безопасного купания в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко во время прямой линии. Приозерский район лидирует по числу таких территорий. Среди них - озера Отрадное, Суходольское, Раздолинское и другие водоемы.

- Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области составляет список безопасных мест для купания, а Роспотребнадзор публикует перечень пляжей с водой, соответствующей санитарным нормам. Сейчас в списке Роспотребнадзора - восемь пляжей в Приозерском районе, - отметил Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что для того, чтобы место у воды считалось пляжем, необходимо провести ряд работ: очистить дно и территорию, оборудовать пляж и обеспечить присутствие спасателей.

- Нельзя просто взять берег любого озера или речки и называть его пляжем, - добавил он.

Александр Дрозденко призвал жителей отдыхать только на оборудованных пляжах и соблюдать правила безопасности на воде. Также он обратил внимание на то, что купание в карьерах строго запрещено, так как там риск утонуть значительно выше.

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