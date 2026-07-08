Смольный: Поставки бензина на заправки Петербурга должны вырасти в июле

Проблема носит не локальный, а общероссийский характер. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Производство основных видов топлива и его поставки в Петербург в июле должны превысить июньские показатели. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по энергетике.

В Петербурге сохраняются ограничения на заправках, но городские власти называют ситуацию контролируемой. Топливо на АЗС есть, лимиты отпуска варьируются от 20 до 100 литров на машину в зависимости от сети.

- При этом проблема носит не локальный, а общероссийский характер - перебои фиксируются в нескольких регионах, поэтому решение находится на контроле федеральных органов, - подчеркнули в Комитете в социальных сетях.

Президент Владимир Путин заявил, что крупнейшие НПЗ сейчас работают на полную мощность, подключены средние и малые предприятия. Сроки ремонтов сократили, плановые работы перенесли на поздние даты.

Цены немного выросли, но критического скачка нет. По данным на 29 июня, бензин АИ-92 стоит 64-65,5 рубля за литр, АИ-95 - 69-72 рубля. Власти держат ситуацию под контролем.

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