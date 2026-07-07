На 8 июля в Петербурге и Ленобласти области сохраняется контролируемая ситуация с топливом. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Тема бензина все также остается актуальной. По официальным заявлениям властей, ситуация постепенно стабилизируется, поводов для паники нет. Разбираемся, что происходит с бензином в регионе прямо сейчас.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 8 июля

На 8 июля в Петербурге и Ленобласти области сохраняется контролируемая ситуация с топливом. Как ранее сообщил пресс-секретарь губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Никита Донцов в своем интервью НТВ, из 359 автозаправочных станций в штатном режиме работают 310. Ажиотажный спрос, наблюдавшийся ранее, идет на спад. Нефтяные компании наращивают объемы поставок и формируют резервы для бесперебойной работы. Также властям региона удалось наладить новые логистические маршруты доставки топлива. Однако в стране пока встречаются некоторые трудности.

- Текущая ситуация остается напряженной. Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов, - цитирует KP.RU слова вице-премьера РФ Александра Новака.

К слову, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабильное снабжение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, цена

Топливо на заправках есть. Как ранее сообщал Комитет по энергетике, в Петербурге сохраняются лимиты отпуска - от 20 до 100 литров на автомобиль в зависимости от сети. На прошлой неделе спрос в Ленобласти вырос в два-два с половиной раза, что вызвало локальные перебои на отдельных АЗС, однако сейчас эти очаги устраняются - например, в Лодейном Поле и Подпорожье оперативно устанавливают автоматические контейнерные АЗС.

Что касается цен: они немного выросли, но критического скачка нет. По данным на 29 июня, бензин АИ-92 в Петербурге стоит 64-65,5 рубля за литр, АИ-95 – 69-72 рубля.

Кстати, из приятных новостей - власти Ленобласти ведут переговоры с нефтяными компаниями о том, чтобы местные жители могли заправлять в металлические канистры до 10 литров топлива для садовой техники. Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко на фоне перебоев с топливом на заправках.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если заправился некачественным топливом

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max