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8 июля 2026 17:07

«Мои родители вместе уже 55 лет»: Петр Дранга порассуждал о секрете семейного счастья

Петр Дранга поделился, что его родители живут вместе уже 55 лет
Дарья ЧАУС
Петр Дранга похвалил своих родителей за преданность друг другу.

Петр Дранга похвалил своих родителей за преданность друг другу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День святых Петра и Февронии аккордеонист-виртуоз Петр Дранга оказался именинником вдвойне – и по имени, и по духу праздника. Артист выступил с концертом в БКЗ «Октябрьский» и признался, что главным семейным фундаментом для него является родительский дом.

– Я родился в огромной семье. У меня две потрясающие старшие сестры, папочка с мамочкой, которые на сегодняшний день живут вместе уже 55 лет, – поделился музыкант.

Глядя на этот полувековой союз, Дранга вывел для себя формулу: семья – основа всему, а выбор спутника жизни – стратегически важное решение.

Сейчас Петр женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары родилась дочь Вера. Однако когда речь заходит о собственном доме, музыкант выставляет четкие границы.

– Я не любитель разговаривать о личном. Я отдаю себя целиком творчеству, музыке. И у меня должно оставаться что-то, о чем я имею право молчать, – объяснил Петр.

При этом артист не осуждает тех, кто делится семейным счастьем публично. Просто для себя выбрал другой путь: семья – это тыл, который не для чужих глаз.

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