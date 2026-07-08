«Мои родители вместе уже 55 лет»: Петр Дранга порассуждал о секрете семейного счастья

Петр Дранга похвалил своих родителей за преданность друг другу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День святых Петра и Февронии аккордеонист-виртуоз Петр Дранга оказался именинником вдвойне – и по имени, и по духу праздника. Артист выступил с концертом в БКЗ «Октябрьский» и признался, что главным семейным фундаментом для него является родительский дом.

– Я родился в огромной семье. У меня две потрясающие старшие сестры, папочка с мамочкой, которые на сегодняшний день живут вместе уже 55 лет, – поделился музыкант.

Глядя на этот полувековой союз, Дранга вывел для себя формулу: семья – основа всему, а выбор спутника жизни – стратегически важное решение.

Сейчас Петр женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары родилась дочь Вера. Однако когда речь заходит о собственном доме, музыкант выставляет четкие границы.

– Я не любитель разговаривать о личном. Я отдаю себя целиком творчеству, музыке. И у меня должно оставаться что-то, о чем я имею право молчать, – объяснил Петр.

При этом артист не осуждает тех, кто делится семейным счастьем публично. Просто для себя выбрал другой путь: семья – это тыл, который не для чужих глаз.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max